Не буду брехати: Ярмоленко висловив бажання зіграти на Олімпіаді-2024

Футболіст збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував можливість виступити на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

В інтерв’ю YouTube-каналу ВДИНАМО він не приховував свого бажання зіграти за олімпійську збірну, але підкреслив, що там насамперед мають виступити гравці, які здобули це право.

— Звичайно, мені хочеться. Не буду брехати. Але з іншого боку, я розумію, що на Олімпіаді повинні грати ті хлопці, які здобули цю можливість для нашої країни. Є головний тренер, який вирішує, кого брати, який має бути склад. Звичайно, мені було б цікаво, але по справедливості повинні грати ті хлопці, які заслужили вихід на Олімпіаду, — сказав Ярмоленко.

Збірна України виступить на Олімпіаді

Футбольна збірна України вперше в історії змогла пробитися на Олімпійські ігри завдяки успішному виступу на Євро-2023.

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За регламентом, на Олімпіаді право виступити мають футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Водночас кожна команда може внести до заявки із 18 футболістів трьох, які старші цього віку.

У межах підготовки до Ігор-2024 олімпійська збірна України зіграє проти команди Японії U-23 у Фукуоці 25 березня.

Джерело: ВДИНАМО

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