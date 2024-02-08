317 спортсменів прострочили терміни перебування за кордоном – у списку Мудрик і Циганков

В Україні за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу не повернулися з-за кордону у дозволені терміни.

Про це повідомило агентство Інтерфакс, із посиланням на відповідь Міністерства молоді та спорту.

— Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4 760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях, – повідомили у відомстві.

За весь період дії воєнного стану у нашій країні, порушили вимоги законодавства та прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб.

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Серед спортсменів, які опинилися у списку, футболісти національної збірної України, які виступають за іноземні клуби, зокрема: Анатолій Трубін, Артем Довбик, Ілля Забарний, Віктор Циганков та Михайло Мудрик. Також у списку українські футболісти Артем Громов та Владислав Кулач.

Фото: Інтерфакс-Україна

Дозвіл спортсменів на виїзд за кордон

У травні 2022 року Кабмін дозволив спортсменам та тренерам залишати межі України. За кордоном безперервно вони можуть перебувати не більше 30 днів, але не менше тривалості спортивного заходу.

Термін перебування за кордоном можуть продовжити, якщо атлет відразу ж бере участь в іншому заході після закінчення попереднього.

Наприкінці грудня в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний казав, що для виїзду за кордон спортсменів існує жорстка система відбору. Тоді, за його словами, кількість таких порушників нараховувала близько 300 осіб.

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