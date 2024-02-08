Конгрес УЄФА дозволив Чеферіну балотуватися на четвертий термін – він зробив заяву

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що не балотуватиметься на четвертий термін на посаду очільника європейського футбольного органу у 2027 році, попри схвалення суперечливих реформ, які б дозволили йому це зробити.

Про це він сказав під час пресконференції після Конгресу УЄФА у Парижі.

Чеферін не планує балотуватися на виборах 2027 року

— Близько шести місяців тому я вирішив, що більше не планую балотуватися у 2027 році. Причина в тому, що через деякий час кожна організація потребує свіжої крові, але головним чином тому, що я був далеко від своєї сім’ї протягом семи років, – сказав Чеферін.

Його заява пролунала після того, як країни-члени УЄФА переважною більшістю голосів проголосували за низку поправок до статуту, зокрема й за те, що дозволило б Чеферіну потенційно залишитися на своїй посаді до 2031 року.

Зараз дивляться

Як повідомив журналіст The Independent Мігель Делані у соцмережі X, проти поправок до статуту виступили лише Англія, Норвегія та Ісландія. Україна – утрималася.

Зміни до статуту, що стосуються президентства, не скасовують обмеження на три терміни, але передбачають, що терміни повноважень, розпочаті або відпрацьовані до 1 липня 2017 року, не беруться до уваги.

Словенець очолив УЄФА у 2016 році після відсторонення Мішеля Платіні. Чеферіна пізніше переобирали двічі – у 2019 та 2023 роках.

Джерело : AFP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.