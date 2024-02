Йорданія – Катар: де дивитися фінал Кубка Азії-2023 та прогноз букмекерів

У фінальному матчі Кубка Азії-2023 у Катарі зійдуться команди Йорданії та Катару, який є чинним чемпіоном турніру.

Гра відбудеться 10 лютого у катарському місті Лусаїл на однойменному стадіоні.

Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Футбольні вболівальники в Україні мають змогу подивитися фінал Кубка Азії-2023 в прямому ефірі на телеканалі Sport 1, оператора супутникового телебачення Поверхность ТВ.

У США фінал Кубка Азії у прямій трансляції покаже Paramount+. У Великій Британії гру покаже стримінговий сервіс TrillerTV за підпискою.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є Катар. На перемогу підопічних Тінтіна Маркеса приймають ставки з коефіцієнтом 2.09. Успіх Йорданії оцінюють в 4.05. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.30.

На те, що Катар здобуде перемогу у компенсований час, дають 9.00, тоді як на підопічних Хуссейна Аммута — 12.00. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий — 11.00.

На стадії групового етапу Йорданія здобула одну перемогу, розгромивши Малайзію (4:0), в другому матчі вона розписала нічию з Південною Кореєю (2:2), а потім поступилася Бахрейну (0:1).

В 1/8 фіналу йорданці обіграли іракців (3:2), а в чвертьфіналі мінімально взяли гору над Таджикистаном (1:0). За вихід до фіналу вони зустрілися з корейцями і сенсаційно переграли Сон Хин Міна та компанію з рахунком 2:0.

QATAR is in the finals for the second time in their history#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/icdFoh51VO

— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) February 7, 2024