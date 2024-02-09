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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Колишні суперники Ломаченка провели титульний бій: все завершилося скандальним рішенням

Теофімо Лопес
Фото: Getty Images

У Лас-Вегасі, штат Невада, відбувся бій між двома колишніми суперниками Василя Ломаченка – Теофімо Лопесом та Джемейном Ортісом.

Це була головна подія боксерського вечора, а на кону стояли титул чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі, а також пояс The Ring, якими володів Лопес.

Теофімо вдалося захистити свої пояси після 12 раундів бою та одноголосного рішення суддів: двоє рефері засвідчили рахунок 115:113, а один — 117:111. Після бою Ортіс назвав суддівські рішення “просто смішними”.

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Як минув бій Лопес – Ортіс

З першого раунду Ортіс задав тон поєдинку, чітко дотримуючись дистанції, що змусило Лопеса діяти першим номером. Джемейн кілька разів затискав суперника у куті рингу.

Ближче до середини бою Лопес почав нарощувати темп та атакувати агресивніше. У четвертому раунді Ортіс ледь не опинився в нокдауні після удару Теофімо.

У сьомому раунді боксери зіткнулися головами, після чого у рингу з’явився лікар, оскільки у Джамейна над оком почалася серйозна кровотеча. У чемпіонських раундах Лопес продовжував атакувати і йти вперед, не знижуючи темпу. Ортіс періодично відповідав, але робив це рідко.

Деякі зірки боксу поставили під сумнів справедливість перемоги Лопеса через статистику. Ортіс викинув більше ударів, ніж Лопес – 409 проти 364. Також у нього на два влучання більше – 80 проти 78. Однак силових ударів більше завдав Теофімо – 66 проти 60.

Для Лопеса це був перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO в першій напівсередній вазі. Після бою Теофімо заявив, що збирається піднятися в напівсередню вагу, щоб битися з Теренсом Кроуфордом.

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