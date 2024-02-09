Перша гра проти Албанії: збірна України дізналася календар матчів у Лізі націй-2024/25
Збірна України з футболу 8 лютого дізналася своїх суперників у новому сезоні Ліги націй УЄФА.
Синьо-жовті виступають у дивізіоні В та потрапили в одну групу з командами Грузії, Албанії та Чехії за результатами жеребкування у Парижі.
УАФ опублікував календар матчів збірної України у Лізі націй сезону-2024/25.
Календар збірної України у Лізі націй-2024/25
У стартовому турі підопічні Сергія Реброва 7 вересня 2024 року зіграють номінально домашній матч проти Албанії. У заключному турі українці на виїзді проведуть матч-відповідь з албанцями 19 листопада 2024 року.
- Перший тур. 7 вересня (21:45), Україна — Албанія;
- Другий тур. 10 вересня (21:45), Чехія — Україна;
- Третій тур. 11 жовтня (21:45), Україна — Грузія;
- Четвертий тур. 14 жовтня (21:45), Україна — Чехія;
- П’ятий тур. 16 листопада (19:00), Грузія — Україна;
- Шостий тур. 19 листопада (21:45), Албанія — Україна.
Оновлений регламент Ліги націй
УЄФА дещо оновила регламент турніру. Якщо раніше, приміром, команда, яка вигравала свою групу у Лізі В, піднімалася до вищого дивізіону, а команда, яка посідала, четверте місце, опускалася. То зараз кожне зайняте місце у квартеті стало важливим.
Згідно зі змінами, якщо Україна посяде перше місце у групі, то підніметься до Ліги А. Якщо стане другою – то гратиме стикові матчі з командою, яка фінішує третьою у групі Ліги А.
Третє місце також означатиме стикові матчі, але вже за право залишитися у дивізіоні проти команди, яка посяде друге місце у групі Ліги С. Четверте місце, як і раніше означатиме пониження у класі.
Від місць, які посядуть учасники Ліги націй-2024/2025, залежить, до якої групи, із чотирма або п’ятьма командами, вони потраплять у відборі ЧС-2026.
З усіма результатами жеребкування Ліги націй сезону-2024/25, ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.