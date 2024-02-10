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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Злетіла кепка: кривдник Ломаченка влаштував бійку із Гарсією, з яким домовився про бій

Хейні Гарсія

Кривдник Василя Ломаченка та чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні проведе наступний бій проти свого співвітчизника, американця Раяна Гарсії.

Про це повідомив сервіс DAZN у соціальній мережі X, опублікувавши постер.

Коли відбудеться бій Хейні – Гарсія

Бій Хейні – Гарсія відбудеться 20 квітня у Лас-Вегасі, штат Невада. На кону стоятиме чемпіонський пояс, який Хейні завоював в останньому бою проти Реджіса Прогрейса. А перед цим переміг у травні Василя Ломаченка.

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Останній бій Гарсії відбувся 2 грудня 2023 року, коли він розгромив Оскара Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.

У мережі також поширюють суперечку та штовханину між боксерами, яку опублікував Гарсія.

Після словесних образ у бік один одного Гарсія штовхнув Хейні, в якого навіть упав головний убір. Охороні довелося втрутитися й розборонити боксерів.

Але після цього пристрасті не вщухли. Раян почав провокувати батька Хейні, який є тренером сина. Той намагався накинутися на Гарсію, але його вдалося стримати.

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Фото: DAZN

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