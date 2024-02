Злетіла кепка: кривдник Ломаченка влаштував бійку із Гарсією, з яким домовився про бій

Кривдник Василя Ломаченка та чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні проведе наступний бій проти свого співвітчизника, американця Раяна Гарсії.

Про це повідомив сервіс DAZN у соціальній мережі X, опублікувавши постер.

Бій Хейні – Гарсія відбудеться 20 квітня у Лас-Вегасі, штат Невада. На кону стоятиме чемпіонський пояс, який Хейні завоював в останньому бою проти Реджіса Прогрейса. А перед цим переміг у травні Василя Ломаченка.

Останній бій Гарсії відбувся 2 грудня 2023 року, коли він розгромив Оскара Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.

У мережі також поширюють суперечку та штовханину між боксерами, яку опублікував Гарсія.

Devin is getting pimped by his dad the pimp sad to see. 4-20 he will be crying begging please have mercy. Save your son bill. pic.twitter.com/BnUMhORclP

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 10, 2024