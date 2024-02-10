Злетіла кепка: кривдник Ломаченка влаштував бійку із Гарсією, з яким домовився про бій
Кривдник Василя Ломаченка та чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні проведе наступний бій проти свого співвітчизника, американця Раяна Гарсії.
Про це повідомив сервіс DAZN у соціальній мережі X, опублікувавши постер.
Коли відбудеться бій Хейні – Гарсія
Бій Хейні – Гарсія відбудеться 20 квітня у Лас-Вегасі, штат Невада. На кону стоятиме чемпіонський пояс, який Хейні завоював в останньому бою проти Реджіса Прогрейса. А перед цим переміг у травні Василя Ломаченка.
Останній бій Гарсії відбувся 2 грудня 2023 року, коли він розгромив Оскара Дуарте технічним нокаутом у восьмому раунді.
У мережі також поширюють суперечку та штовханину між боксерами, яку опублікував Гарсія.
Devin is getting pimped by his dad the pimp sad to see. 4-20 he will be crying begging please have mercy. Save your son bill. pic.twitter.com/BnUMhORclP
— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) February 10, 2024
Після словесних образ у бік один одного Гарсія штовхнув Хейні, в якого навіть упав головний убір. Охороні довелося втрутитися й розборонити боксерів.
Але після цього пристрасті не вщухли. Раян почав провокувати батька Хейні, який є тренером сина. Той намагався накинутися на Гарсію, але його вдалося стримати.
Фото: DAZN