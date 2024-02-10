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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Йорданія – Катар: де дивитися фінал Кубка Азії-2023 і прогноз букмекерів

Лусаїл стадіон
Фото: Getty Images

У фінальному матчі Кубка Азії-2023 у Катарі зійдуться команди Йорданії та Катару, який є чинним чемпіоном турніру.

Гра відбудеться 10 лютого у катарському місті Лусаїл на однойменному стадіоні.

Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

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Де дивитися Йорданія – Катар

Футбольні вболівальники в Україні мають змогу подивитися фінал Кубка Азії-2023 в прямому ефірі на телеканалі Sport 1, оператора супутникового телебачення Поверхность ТВ.

У США фінал Кубка Азії у прямій трансляції покаже Paramount+. У Великій Британії гру покаже стримінговий сервіс TrillerTV за підпискою.

Прогноз букмекерів на матч Йорданія – Катар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є Катар. На перемогу підопічних Тінтіна Маркеса приймають ставки з коефіцієнтом 2.09. Успіх Йорданії оцінюють в 4.05. Нічийний результат зустрічі в основний час – 3.30.

На те, що Катар здобуде перемогу у компенсований час, дають 9.00, тоді як на підопічних Хуссейна Аммута – 12.00. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий – 11.00.

Яким був шлях Йорданії та Катару до фіналу

На стадії групового етапу Йорданія здобула одну перемогу, розгромивши Малайзію (4:0), в другому матчі вона розписала нічию з Південною Кореєю (2:2), а потім поступилася Бахрейну (0:1).

В 1/8 фіналу йорданці обіграли іракців (3:2), а в чвертьфіналі мінімально взяли гору над Таджикистаном (1:0). За вихід до фіналу вони зустрілися з корейцями і сенсаційно переграли Сон Хин Міна та компанію з рахунком 2:0.

Господар змагань Катар у рідних стінах взяв максимум очок у трьох матчах в групі, обігравши Ліван (3:0), Таджикистан (1:0) та Китай (1:0).

У плейоф катарці спершу обіграли палестинців (2:1), а в 1/4 фіналу на силу пройшли Узбекистан після серії пенальті (1:1, пен. 3:2). За путівку до фіналу вони зійшлися з командою Ірану, яку переграли 3:2.

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