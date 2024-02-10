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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Катар став переможцем Кубка Азії-2023, забивши Йорданії три голи з пенальті

збірна Катару
Фото: Getty Images

Збірна Катару успішно захистила титул чемпіона Азії, перемігши команду Йорданії з рахунком 3:1 у фінальному матчі Кубка Азії. Гра відбулася у катарському місті Лусаїл на однойменному стадіоні.

Для Катару це другий континентальний титул в історії, тоді як Йорданія вперше грала у вирішальному матчі цього турніру.

Як минув фінал Куба Азії-2023 Йорданія – Катар

Катарці вийшли вперед на 22-й хвилині, після того форвард Акрам Афіф реалізував пенальті. Йорданії вдалося зрівняти у середині другого тайму завдяки голу Язана Аль-Наїмата.

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Але паритет у рахунку протримався лише шість хвилин. Катарці заробили ще одне право на пробиття одинадцятиметрового удару після перегляду арбітром VAR за підкат йорданця Махмуда Аль-Марді. Пенальті знову реалізував Афіф.

Третій гол Катар забив також з пенальті, але вже у компенсований час після того, як Афіфа збив у штрафній голкіпер Йорданії Язід Абу Лайла. Удар з позначки також пішов бити Афіф і переграв втретє голкіпера.

Таким чином Катар успішно захистив титул чемпіона Кубка Азії. Найкращим бомбардиром турніру став Акрам Афіф, який забив вісім голів, три з яких у фінальному матчі з пенальті.

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