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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Нігерія – Кот-д’Івуар: де дивитися фінал КАН-2023 та прогноз букмекерів

Кот-д'Івуар - Нігерія
Фото: Getty Images

У фінальному матчі Кубка африканських націй-2023 зійдуться команди Нігерії та Кот-д’Івуару.

Гра відбудеться 11 лютого в Абіджані, столиці Кот-д’Івуару, на Олімпійському стадіоні Ебімпе.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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Де дивитися Нігерія — Кот-д’Івуар

Футбольні вболівальники в Україні мають змогу подивитися фінал Кубка африканських націй у прямому ефірі на платформі MEGOGO у розділі Спорт.

У Великій Британії фінал КАН-2023 показуватимуть телеканали Sky та BBC.

Прогноз букмекерів на гру Нігерія — Кот-д’Івуар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є Нігерія. На перемогу підопічних Жозе Пезейру приймають ставки з коефіцієнтом 2.72. Успіх Кот-д’Івуару оцінюють в 2.97. Нічийний результат зустрічі в основний час — 2.93.

На те, що Нігерія або Кот-д’Івуар здобудуть перемогу в овертаймі дають 12.00. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий — 8.50.

Яким був шлях Нігерії та Кот-д’Івуару до фіналу

Нігерія та Кот-д’Івуар зустрічалися на стадії групового етапу у другому турі. Перемогу тоді здобули нігерійці з рахунком 1:0.

Окрім перемоги над івуарійцями у групі вони обіграли Гвінею-Бісау (1:0) та розписали нічию з Екваторіальною Гвінеєю (1:1). В 1/8 фіналу Нігерія впевнено обіграла Камерун (2:0), а в чвертьфіналі взяла гору над Анголою (1:0).

За вихід до фіналу підопічні Перейру грали з командою ПАР. Основний та компенсований час закінчився з рахунком 1:1, а в серії пенальті нігерійці пробивали влучніше – 4:2.

Господарі турніру розпочали груповий етап з перемоги над Гвінеєю-Бісау (2:0), а після поразки від Нігерії розгромили команду Екваторіальної Гвінеї (4:0).

На стадії плейоф першим суперником івуарійців став чемпіон попереднього турніру Сенегал, який вони обіграли після серії пенальті – 1:1 (пен. 5:4). У чвертьфіналі Кот-д’Івуар обіграв Малі (2:1), а у матчі за вихід до фіналу завдав мінімальної поразки ДР Конго (1:0).

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збірна Йорданії

Збірна Нігерії, Кот-д'Івуар, Кубок Африки, Футбол
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