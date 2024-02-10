Нігерія – Кот-д’Івуар: де дивитися фінал КАН-2023 та прогноз букмекерів
У фінальному матчі Кубка африканських націй-2023 зійдуться команди Нігерії та Кот-д’Івуару.
Гра відбудеться 11 лютого в Абіджані, столиці Кот-д’Івуару, на Олімпійському стадіоні Ебімпе.
Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Де дивитися Нігерія — Кот-д’Івуар
Футбольні вболівальники в Україні мають змогу подивитися фінал Кубка африканських націй у прямому ефірі на платформі MEGOGO у розділі Спорт.
У Великій Британії фінал КАН-2023 показуватимуть телеканали Sky та BBC.
Прогноз букмекерів на гру Нігерія — Кот-д’Івуар
На думку букмекерів, фаворитами матчу є Нігерія. На перемогу підопічних Жозе Пезейру приймають ставки з коефіцієнтом 2.72. Успіх Кот-д’Івуару оцінюють в 2.97. Нічийний результат зустрічі в основний час — 2.93.
На те, що Нігерія або Кот-д’Івуар здобудуть перемогу в овертаймі дають 12.00. На успіх команд після серії пенальті коефіцієнт однаковий — 8.50.
Яким був шлях Нігерії та Кот-д’Івуару до фіналу
Нігерія та Кот-д’Івуар зустрічалися на стадії групового етапу у другому турі. Перемогу тоді здобули нігерійці з рахунком 1:0.
Окрім перемоги над івуарійцями у групі вони обіграли Гвінею-Бісау (1:0) та розписали нічию з Екваторіальною Гвінеєю (1:1). В 1/8 фіналу Нігерія впевнено обіграла Камерун (2:0), а в чвертьфіналі взяла гору над Анголою (1:0).
За вихід до фіналу підопічні Перейру грали з командою ПАР. Основний та компенсований час закінчився з рахунком 1:1, а в серії пенальті нігерійці пробивали влучніше – 4:2.
Nigeria Côte d’Ivoire
We’re finally at the #TotalEnergiesAFCON2023 final stop! pic.twitter.com/dk3AtUoXh2
— CAF (@CAF_Online) February 7, 2024
Господарі турніру розпочали груповий етап з перемоги над Гвінеєю-Бісау (2:0), а після поразки від Нігерії розгромили команду Екваторіальної Гвінеї (4:0).
На стадії плейоф першим суперником івуарійців став чемпіон попереднього турніру Сенегал, який вони обіграли після серії пенальті – 1:1 (пен. 5:4). У чвертьфіналі Кот-д’Івуар обіграв Малі (2:1), а у матчі за вихід до фіналу завдав мінімальної поразки ДР Конго (1:0).