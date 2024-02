Латвійка Остапенко не потиснула руку “нейтральній” білорусці після матчу в Досі

Латвійська тенісистка Єлена Остапенко не потисла після матчу руку “нейтральній” білорусці Вікторії Азаренко.

Спортсменки зустрічалися у межах третього кола турніру WTA 1000 у катарській Досі. Гра завершилася перемогою у двох сетах “нейтральної” атлетки з рахунком 6:0, 6:3.

Після матчу Остапенко простягла ракетку Азеренко замість рукостискання, але спортсменка з білоруським паспортом проігнорувала цей жест та пройшла повз.

У підсумку обидві спортсменки потисли руку судді на вишці.

hard court wins @vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj

— wta (@WTA) February 14, 2024