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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Латвійка Остапенко не потиснула руку “нейтральній” білорусці після матчу в Досі

Єлена Остапенко
Фото: Depositphotos

Латвійська тенісистка Єлена Остапенко не потисла після матчу руку “нейтральній” білорусці Вікторії Азаренко.

Спортсменки зустрічалися у межах третього кола турніру WTA 1000 у катарській Досі. Гра завершилася перемогою у двох сетах “нейтральної” атлетки з рахунком 6:0, 6:3.

Після матчу Остапенко простягла ракетку Азеренко замість рукостискання, але спортсменка з білоруським паспортом проігнорувала цей жест та пройшла повз.

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У підсумку обидві спортсменки потисли руку судді на вишці.

Що стало причиною такого жесту з боку Остапенко невідомо. Деякі фанати у соціальних мережах припускають, що причина полягає у нещодавньому рішенні уряду Латвії, який заборонив своїм збірним грати з російськими та білоруськими командами.

У поточному сезоні Остапенко виграла 14 матчів, а єдині три поразки зазнала саме від Азаренко.

Зазначимо, що Єлена має українське коріння, її батько є колишнім українським футболістом із Запоріжжя. Також вона грає в парі з українкою Людмилою Кіченок.

Олена Остапенко, Теніс
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