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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Роботи в мене побільшало: чоловік Світоліної розповів про вивчення української мови

Світоліна і Монфіс

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, зізнався, що вже трішки знає українську мову.

У коментарі виданню Tribuna він зізнався, що раніше його дружина вчила його російської мови, але потім перейшла на українську. Тож жартує: Тому роботи в мене побільшало.

— Так, мені складно починати вчити все спочатку, але я вже знаю трошки української – Добрий день! (сміється, – Ред.). Доводиться прилаштовуватися, – сказав спортсмен.

Він додав, навіть якщо він не зможе опанувати українську, він знає напевне, що його донька говоритиме ідеальною українською. Зазначивши: А це – найголовніше.

Зараз дивляться

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися влітку 2021 року. У жовтні 2022 року у подружжя народилася донька Скаї.

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До вагітності Світоліна провела понад 200 тижнів поспіль у першій десятці, а вже через місяць після повернення на корти минулого року завоювала свій 17-й титул у кар’єрі, перемігши на турнірі WTA 500 у Страсбурзі.

Далі українка дійшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос, після чого стала півфіналісткою Вімблдона. За підсумками сезону-2023 WTA визнала Світоліну переможницею номінації Повернення року.

Фото: g.e.m.s.life

Джерело: Tribuna
Гаель Монфіс, Еліна Світоліна, Теніс, Українська мова
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