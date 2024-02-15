Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних. Україна у ньому опустилася на дві сходинки і тепер посідає 24 місце.

Синьо-жовті мають у своєму активі 1553,35 бала. Серед представників УЄФА українська команда дванадцята.

Зауважимо, що після попередньої публікації рейтингу збірна України не проводила матчі. Втім, у січні-лютому відбулися два великі турніри: Кубок Азії та Кубок африканських націй.

Зараз дивляться

Нашу команду випередили завдяки успішному виступу на турнірі два представники АФК – Південна Корея та Австралія.

Рейтинг ФІФА станом на лютий 2024

Найбільшого прогресу у рейтингу досягли збірні Анголи (93 місце, +23 позиції), Катару (37, +21), Йорданії (70, +17), Нігерії (28, +14) та Кот-д’Івуару (39, +10).

Суперник збірної України у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат Європи – збірна Боснії та Герцеговини також зазнала регресу і тепер посідає 71 місце. Потенційні суперники у фіналі Ісландія та Ізраїль в оновленому рейтингу на 73 та 75 місцях відповідно.

Рейтинг ФІФА матиме вплив на формування кошиків у жеребкуванні кваліфікації (грудень 2024 року) на ЧС-2026. Європейські збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд. Щоб потрапити до першого кошика, потрібно перебувати серед 12 найкращих європейських команд.

Джерело : FIFA

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.