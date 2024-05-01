Боруссія мінімально обіграла ПСЖ в першому матчі 1/2 фіналу ЛЧ

Дортмундська Боруссія мінімально обіграла французький Парі Сен-Жермен у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Гра Боруссія Д – ПСЖ відбулася у Дортмунді на стадіоні Зігналь-Ідуна-Парк та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч на 36-й хвилині матчу відкрив форвард джмелів Ніклас Фюллькруг після довгої передачі зі своєї половини поля від захисника господарів Ніко Шлоттербека.

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Гості у першому таймі не здійснили жодного удару у площину воріт суперника, натомість німецька команда записала у свій актив чотири таких удари.

Паризький клуб намагався виправити ситуацію на полі вже після перерви та мав нагоду зрівняти. Спершу нагоду проґавив Кіліан Мбаппе, а потім Ашраф Хакімі – обидва гравці поцілили у штангу.

Боруссія Д – ПСЖ – 1:0

Боруссія Д : Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюерсон (Вольф, 87), Забітцер, Джан, Санчо, Брандт (Нмеча, 87), Адеємі (Ройс, 83), Фуллькруг (Мукокко, 90+1).

: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюерсон (Вольф, 87), Забітцер, Джан, Санчо, Брандт (Нмеча, 87), Адеємі (Ройс, 83), Фуллькруг (Мукокко, 90+1). ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес (Бералдо, 42), Маркіньос, Хакімі, Руїс, Вітінья, Заїр-Емері, Баркола (Коло Муані, 65), Мбаппе, Дембеле.

Доннарумма, Мендеш, Ернандес (Бералдо, 42), Маркіньос, Хакімі, Руїс, Вітінья, Заїр-Емері, Баркола (Коло Муані, 65), Мбаппе, Дембеле. Голи: Фуллькруг, 36

Матч-відповідь між ПСЖ та Боруссією Дортмунд відбудеться 7 травня у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.

В іншому матчі півфіналу Ліги чемпіонів Баварія та Реал Мадрид розписали нічию з рахунком 2:2.

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