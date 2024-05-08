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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Боруссія Дортмунд вперше з 2013 року вийшла у фінал Ліги чемпіонів

Боруссія Дортмунд
Фото: Getty Images

Дортмундська Боруссія стала першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2023/24. У матчі-відповіді 1/2 фіналу німецький клуб вдруге обіграв ПСЖ.

Гра ПСЖ – Боруссія відбулася у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс та завершилася з рахунком 1:0 на користь дортмундців – 2:0 за сумою двох матчів.

ПСЖ – Боруссія – 0:1 (0:2)

Автором єдиного голу у матчі у Парижі став 35-річний захисник джмелів Матс Хуммельс.

Зараз дивляться

Суперник дортмундців у фіналі Ліги чемпіонів визначиться у матчі Реал – Баварія, що відбудеться у середу, 8 травня.

Нагадаємо, перший матч між Боруссією та ПСЖ завершився з рахунком 1:0 на користь джмелів. Єдиний гол на Зігналь-Ідуна-Парк тоді забив Ніклас Фюллькруг.

Востаннє дортмундський клуб виходив у фінал Ліги чемпіонів у 2013 році. Тоді у матчі на Вемблі джмелі поступилися мюнхенській Баварії з рахунком 1:2.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Манчестер Сіті, який поступився Реалу у чвертьфіналі поточного розіграшу турніру. Фінал Ліги чемпіонів у 2024 році відбудеться у Лондоні на легендарному Вемблі у суботу, 1 червня.

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Боруссія Дортмунд, Ліга чемпіонів, ПСЖ, Футбол
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