Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня у Перті, Австралія. Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше 4:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на RAC Arena, а на кону головного бою стоятиме вакантний чемпіонський пояс IBF.

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором подій промоутерської компанії Top Rank, відмовився від показу боїв за участю Василя Ломаченка через його неоднозначні вчинки.

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Це означає, що бій Ломаченко – Камбосос не покаже жоден український канал або платформа.

Однак бій у Перті транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали. У Великій Британії поєдинок Ломаченко – Камбосос зможуть подивитися передплатники Sky Sports. Трансляція буде доступна на каналах Sky Sports Main Event та Sky Sports Arena.

У США трансляцію бою Ломаченко – Камбосос онлайн можна буде подивитися на ESPN+. Щомісячна підписка коштує $10.99 (430 грн).

Також трансляція поєдинку Ломаченко – Камбосос буде доступна на стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме $69,90 (понад 2,7 тис. грн).

Андеркард бою Ломаченко – Камбосос 12 травня

Василь Ломаченко (Україна) – Джордж Камбосос (Австралія);

Ендрю Молоні (Австралія) – Педро Гевара (Мексика);

Ніна Г’юз (Велика Британія) – Чернека Джонсон (Австралія);

Імам Хатаєв – Річардс Болотнікс (Латвія);

Файга Опелу (Австралія) – Джозеф Гудалл (Австралія);

Лукас Браун (Австралія) – Хемі Ахіо (Нова Зеландія).

Востаннє Ломаченко боксер виходив на ринг ще в травні 2023 року, коли програв одноголосним, але спірним рішенням суддів Девіну Хейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Через рік після бою Василь назвав те суддівське рішення пограбуванням.

Фото: Top Rank Boxing

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