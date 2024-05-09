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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Ломаченко Камбосос

Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня у Перті, Австралія. Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше 4:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на RAC Arena, а на кону головного бою стоятиме вакантний чемпіонський пояс IBF.

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором подій промоутерської компанії Top Rank, відмовився від показу боїв за участю Василя Ломаченка через його неоднозначні вчинки.

Зараз дивляться

Це означає, що бій Ломаченко – Камбосос не покаже жоден український канал або платформа.

Однак бій у Перті транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали. У Великій Британії поєдинок Ломаченко – Камбосос зможуть подивитися передплатники Sky Sports. Трансляція буде доступна на каналах Sky Sports Main Event та Sky Sports Arena.

У США трансляцію бою Ломаченко – Камбосос онлайн можна буде подивитися на ESPN+. Щомісячна підписка коштує $10.99 (430 грн).

Також трансляція поєдинку Ломаченко – Камбосос буде доступна на стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме $69,90 (понад 2,7 тис. грн).

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Андеркард бою Ломаченко – Камбосос 12 травня

  • Василь Ломаченко (Україна) – Джордж Камбосос (Австралія);
  • Ендрю Молоні (Австралія) – Педро Гевара (Мексика);
  • Ніна Г’юз (Велика Британія) – Чернека Джонсон (Австралія);
  • Імам Хатаєв – Річардс Болотнікс (Латвія);
  • Файга Опелу (Австралія) – Джозеф Гудалл (Австралія);
  • Лукас Браун (Австралія) – Хемі Ахіо (Нова Зеландія).

Востаннє Ломаченко боксер виходив на ринг ще в травні 2023 року, коли програв одноголосним, але спірним рішенням суддів Девіну Хейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Через рік після бою Василь назвав те суддівське рішення пограбуванням. 

Фото: Top Rank Boxing

Бокс, Василь Ломаченко
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