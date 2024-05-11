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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Ломаченко Камбосос

Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня у Перті, Австралія. Поєдинок орієнтовно розпочнеться не раніше від  04:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на RAC Arena, а на кону головного бою стоятиме вакантний чемпіонський пояс IBF.

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

Медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором подій промоутерської компанії Top Rank, відмовився від показу боїв за участю Василя Ломаченка через його неоднозначні вчинки.

Зараз дивляться

Водночас промоутерська компанія Top Rank вирішила безкоштовно транслювати бій Ломаченко – Камбосос на території України на своїх сторінках у YouTube і Facebook.

Бій у Перті також транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали. У Великій Британії поєдинок Ломаченко – Камбосос зможуть подивитися передплатники Sky Sports. Трансляція буде доступна на каналах Sky Sports Main Event та Sky Sports Arena.

У США трансляцію бою Ломаченко – Камбосос онлайн можна буде подивитися на ESPN+. Щомісячна підписка коштує $10.99 (430 грн).

Також трансляція поєдинку Ломаченко – Камбосос буде доступна на стримінговому сервісі Kayo Sports за системою pay-per-view. Вартість перегляду коштуватиме $69,90 (понад 2,7 тис. грн).

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Андеркард бою Ломаченко – Камбосос 12 травня

  • Василь Ломаченко (Україна) – Джордж Камбосос (Австралія);
  • Ендрю Молоні (Австралія) – Педро Гевара (Мексика);
  • Ніна Г’юз (Велика Британія) – Чернека Джонсон (Австралія);
  • Імам Хатаєв – Річардс Болотнікс (Латвія);
  • Файга Опелу (Австралія) – Джозеф Гудалл (Австралія);
  • Лукас Браун (Австралія) – Хемі Ахіо (Нова Зеландія).

Востаннє Ломаченко боксер виходив на ринг ще в травні 2023 року, коли програв одноголосним, але спірним рішенням суддів Девіну Хейні та втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Через рік після бою Василь назвав те суддівське рішення пограбуванням. 

Фото: Top Rank Boxing

Бокс, Василь Ломаченко
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