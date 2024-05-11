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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу, обігравши Динамо

Судаков Шахтар
Фото: Getty Images

Футбольний клуб Шахтар став чемпіоном України з футболу в сезоні 2023/24 за підсумками матчу з київським Динамо. Він завершився рахунок 1:0.

Матч Шахтар – Динамо

Єдиний гол у матчі вдалося забити Шахтарю. Спершу арбітр Олексій Деревінський зафіксував симуляцію з боку півзахисника Георгія Судакова у штрафному майданчику киян.

Після перегляду VAR, він поставив пенальті за гру рукою захисника киян Костянтина Вівчаренка, який реалізував Георгій Судаков.

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Шахтар та Динамо — це єдині команди, що у 2024 році не зазнали жодної поразки.

Гірники мали 14-матчеву переможну серію в УПЛ, кияни ж підходили до дербі з 17-матчевою безпрограшною серією в чемпіонаті України.

Шахтар вдруге поспіль став чемпіоном України з футболу. Загалом це вже 15-та перемога Шахтаря в УПЛ.

Завдяки перемозі Шахтаря в УПЛ команда зможе взяти участь щонайменше у плей-оф раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25.

Динамо, Футбол, Чемпіонат України, Шахтар
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