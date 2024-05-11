Шахтар достроково став чемпіоном України з футболу, обігравши Динамо
Футбольний клуб Шахтар став чемпіоном України з футболу в сезоні 2023/24 за підсумками матчу з київським Динамо. Він завершився рахунок 1:0.
Матч Шахтар – Динамо
Єдиний гол у матчі вдалося забити Шахтарю. Спершу арбітр Олексій Деревінський зафіксував симуляцію з боку півзахисника Георгія Судакова у штрафному майданчику киян.
Після перегляду VAR, він поставив пенальті за гру рукою захисника киян Костянтина Вівчаренка, який реалізував Георгій Судаков.
???? ЧЕМПІОНСЬКА ПЕРЕМОГА! ???? МИ ЗРОБИЛИ ЦЕ! ????
???? Перемагаємо в українському класико та оформлюємо 15-й чемпіонський титул! ????????
⚒ «ШАХТАР» – ЧЕМПІОН УКРАЇНИ СЕЗОНУ-2023/24 ????#Shakhtar #Україна #ШахтарЧемпіон #ШахтарДинамо pic.twitter.com/8gFUy4C1Za
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 11, 2024
Шахтар та Динамо — це єдині команди, що у 2024 році не зазнали жодної поразки.
Гірники мали 14-матчеву переможну серію в УПЛ, кияни ж підходили до дербі з 17-матчевою безпрограшною серією в чемпіонаті України.
Шахтар вдруге поспіль став чемпіоном України з футболу. Загалом це вже 15-та перемога Шахтаря в УПЛ.
Завдяки перемозі Шахтаря в УПЛ команда зможе взяти участь щонайменше у плей-оф раунді Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25.