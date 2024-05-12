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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ломаченко – Камбосос: букмекери назвали фаворита бою

Ломаченко Камбосос
Фото: Getty Images

Букмекери активно приймають ставки на бій у легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та австралійським боксером Джорджем Камбососом, який відбудеться 12 травня у Перті (Австралія).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко – Камбосос

Ставки на перемогу Ломаченка приймають із коефіцієнтом 1.16, тоді як успіх австралійця оцінюється котируванням 6.00. На нічию дають 23.0.

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Букмекери прогнозують виграш Ломаченка нокаутом із коефіцієнтом 3.40, на аналогічну перемогу Камбососа – 13.00. Ймовірність перемоги українця за очками – 1.62, а австралійця – 9.50.

На бій Ломаченко – Камбосос є прогнози букмекерів і щодо того, в якому раунді може закінчитися бій. Так найімовірніше оцінюється дострокова перемога українця у 10 раунді – на це дають коефіцієнт 18.00.

Початок бою Василь Ломаченко – Джордж Камбосос запланований орієнтовно на 04:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбудеться на RAC Arena у Перті, Австралія.

На кону бою Ломаченко – Камбосос стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

В андеркарді бою Ломаченко – Камбосос мексиканець Карлос Куадрас захищатиме пояс WBC у другій найлегшій вазі проти ексчемпіона світу Ендрю Молоні. Також чемпіонка світу WBA в найлегшій вазі Ніна Г’юз зустрінеться з ексчемпіонкою Чернекою Джонсон.

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Бокс, Василь Ломаченко
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