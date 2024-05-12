Ломаченко – Камбосос: букмекери назвали фаворита бою

Букмекери активно приймають ставки на бій у легкій вазі між українським боксером Василем Ломаченком та австралійським боксером Джорджем Камбососом, який відбудеться 12 травня у Перті (Австралія).

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є український боксер.

Прогнози букмекерів на бій Ломаченко – Камбосос

Ставки на перемогу Ломаченка приймають із коефіцієнтом 1.16, тоді як успіх австралійця оцінюється котируванням 6.00. На нічию дають 23.0.

Зараз дивляться

Букмекери прогнозують виграш Ломаченка нокаутом із коефіцієнтом 3.40, на аналогічну перемогу Камбососа – 13.00. Ймовірність перемоги українця за очками – 1.62, а австралійця – 9.50.

На бій Ломаченко – Камбосос є прогнози букмекерів і щодо того, в якому раунді може закінчитися бій. Так найімовірніше оцінюється дострокова перемога українця у 10 раунді – на це дають коефіцієнт 18.00.

Початок бою Василь Ломаченко – Джордж Камбосос запланований орієнтовно на 04:00 за київським часом. Сам вечір боксу відбудеться на RAC Arena у Перті, Австралія.

На кону бою Ломаченко – Камбосос стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

В андеркарді бою Ломаченко – Камбосос мексиканець Карлос Куадрас захищатиме пояс WBC у другій найлегшій вазі проти ексчемпіона світу Ендрю Молоні. Також чемпіонка світу WBA в найлегшій вазі Ніна Г’юз зустрінеться з ексчемпіонкою Чернекою Джонсон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.