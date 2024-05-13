Ексгравець Барселони замість себе відправив грати у Румунію брата-близнюка

Колишнього гравця каталонської Барселони Едгара Іє звинуватили в шахрайстві. Його запідозрили в тому, що він відправив замість себе грати за бухарестське Динамо свого брата-близнюка.

Як повідомляє іспанське видання Marca, румунський клуб у зимове трансферне вікно підписав контракт із Іє та понад три місяці не підозрював, що замість Едгара грає його близнюк Еделіно.

З часу укладання контракту з Едгаром, його брат п’ять разів виходив на поле у футболці Динамо.

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Зараз румунська поліція розслідує, чи не змушував Іє свого брата-близнюка грати замість нього в матчах за бухарестську команду.

Як викрили підміну Едгара Іє

Журналісти вказують, що спершу в клубі не було жодного натяку на аферу. Але згодом там здивувалися, що гравець говорив лише португальською мовою, хоча Едгар Іє грав в Іспанії, Франції, Нідерландах та Туреччині.

Також Динамо просило футболіста показати водійське посвідчення, але Іє відмовився.

У разі офіційного підтвердження того, що замість Едгара грав його брат-близнюк Еделіно, Динамо Бухарест може втратити 8 очок, зароблених у п’яти матчах, які Еделіно провів замість Едгара.

Станом на зараз, Едгар Іє відреагував на інформацію про можливу аферу лише двома емодзі сміху на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Офіційної реакції від бухарестського Динамо поки немає.

Що відомо про Едгара Іє та Еделіно Іє

Едгар Іє — гравець збірної Гвінеї-Бісау, але на юнацькому рівні грав за Португалію. У 2012 році підписав контракт із каталонською Барселоною. Також виступав за такі команди: Вільярреал, Ос Белененсес, Лілль, Нант, Рабзонспор, Феєноорд і Башакшехір.

Щодо його брата Еделіно Іє, то за даними Transfermarkt, він зараз ніде не грає. Його останнім клубом був польський Тлуховія із четвертого дивізіону.

Фото: Instagram/Едгар Іє

Джерело : Marca

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