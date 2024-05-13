Світоліна перемогла всіх росіянок, проти яких грала після лютого 2022 року

Перша ракетка України Еліна Світоліна напередодні вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Римі, обігравши у двох сетах “нейтральну” росіянку Анну Калінскую з рахунком 6:3, 6:3.

Зазначимо, що для 29-річної Світоліної це восьма із восьми перемог над тенісистками із країни-агресора після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Відтоді українка брала участь у 23 турнірах WTA, під час яких жереб зводив її вісім разів із “нейтральними” тенісистками з Росії.

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Усі матчі завершувалися перемогами українки. Крім того, у більшості випадків Світоліній вистачило для тріумфу двох сетів.

Результати Світоліної проти тенісисток із РФ після 24.02.2022

Монтеррей, 1/16 фіналу, березень 2022: Анастасія Потапова – 6:2, 6:1;

Страсбург, 1/4 фіналу, травень 2023: Варвара Грачова – 6:3, 6:4;

Страсбург, фінал, травень 2023: Анна Блінкова – 6:2, 6:3;

Ролан Гаррос, 1/16 фіналу, червень 2023: Анна Блінкова – 2:6, 6:2, 7:5;

Ролан Гаррос, 1/8 фіналу, червень 2023: Дар’я Касаткіна – 6:4, 7:6;

Вашингтон, 1/8 фіналу, серпень, 2023: Дар’я Касаткіна – 6:2, 6:2;

US Open, 1/32 фіналу, серпень 2023: Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4;

Рим, 1/16 фіналу, травень 2024: Анна Калінская – 6:3, 6:3.

До статистики не входять матчі проти “нейтральних” тенісисток із Білорусі. Після лютого 2022 року Світоліна чотири рази зустрічалася з ними, але здобула лише дві перемоги над Вікторією Азаренко. Вона програла також два поєдинки проти Олександри Сосновіч та Аріни Сабалєнко.

Уже в Римі Світоліна може виправити статистику проти білорусок, адже за вихід до чвертьфіналу зустрінеться на корті із “нейтральною” Соболєнко. Гра запланована на 13 травня.

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