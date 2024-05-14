Готуюсь до цього 22 роки, це велика подія для України: Усик про бій за абсолют

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик сказав, що готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі 22 роки.

Про це він заявив у невеличкому інтерв’ю для Queensberry Promotions, коли його запитали, наскільки бій Усик – Ф’юрі важливий для українського народу.

Усик про бій із Ф’юрі

— Це дуже важливий бій насамперед для мене, але він дуже важливий і для моєї країни. Я готуюсь до цього бою 22 роки. Це велика подія для України, – сказав Олександр.

За словами Усика, він не думає про те, що в разі перемоги стане одним із найвидатніших українських спортсменів в історії, як Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

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В Усика також запитали, чи він завжди відчував, що проведе бій з Тайсоном Ф’юрі. Він сказав, що не думав, що бій буде саме з Тайсоном, але думав про пояси та надважку вагу.

— Це була моя мрія, про яку я думав перед сном. Я уявляв перший раунд, другий, третій, четвертий… Я буду там, – сказав Олександр.

Бій Усик – Ф’юрі: що відомо

Бій Усик – Ф’юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ріяді на місцевій Kingdom Arena.

На кону стоятимуть чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, а також титул WBC британця.

Організатори бою Усик – Ф’юрі опублікували список поєдинків андекарду, серед яких два чемпіонські бої. Пізніше стало відомо, що свій бій в андекарді проведе український боксер Даніель Лапін.

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