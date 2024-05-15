Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют

Боксерський поєдинок між важковаговиками українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року.

Про це на початку лютого повідомила промоутерська компанія британця Queensberry Promotions.

Нова дата бою Усика та Ф’юрі

— Бій за беззаперечний титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді, – йдеться у повідомленні.

Місце проведення поєдинку залишилося без змін – він відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ріяді.

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Обидва боксери зійдуться у поєдинку за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.

Час початку трансляції бою Усик – Ф’юрі

Бій Усик – Ф’юрі відбудеться на стадіоні Kongdom Arena. Точний час виходу боксерів на ринг та початок бою оголосять пізніше.

Орієнтовно трансляція бою Усик – Ф’юрі розпочнеться не раніше 01:30 ночі 19 травня за київським часом. Зазначимо, що попередній великий бій у Ріяді між Ентоні Джошуа та Франсісом Нганну теж орієнтовно мав початися після 00:30, але боксери вийшли на ринг після 2:20 ночі.

Фанати з усього світу зможуть подивитися бій на платформі DAZN за підпискою. Але, ймовірно, в Україні поєдинок Усик – Ф’юрі транслюватиме й платформа Megogo. Проте станом на зараз про це не оголошено.

Чому перенесли дату бою

Раніше стало відомо, що бій між Ф’юрі та Усиком, який очікувався 17 лютого, не відбудеться.

Двобій було скасовано через травму, яку дістав британський спортсмен під час спарингу 2 лютого.

Журналіст, який першим повідомив про перенесення поєдинку, назвав розсічення британця серйозним, а сама травма потребуватиме накладення швів.

Двобій за абсолютне чемпіонство

Усик, на рахунку якого 21 перемога, з яких 14 нокаутом (21-0-0, 14 КО), і британець Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) мали зустрітися 17 лютого у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з часів бою Леннокс Льюїс – Майк Тайсон у 2002 році.

Спочатку бій Ф’юрі – Усик планувався на кінець грудня, але у жовтні британець мав важкий поєдинок з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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