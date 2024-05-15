Ворскла – Шахтар: прогноз букмекерів і де дивитися фінал Кубку України

Шахтар та Ворскла розіграють Кубок України з футболу сезону-2023/24. Гра відбудеться 15 травня у Рівному на стадіоні Авангард.

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на гру Ворскла – Шахтар

На думку букмекерів, фаворитами матчу Ворскла – Шахтар є підопічні Маріно Пушича. На перемогу гірників приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх полтавського клубу оцінюють у 13.00.

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Нічийний результат зустрічі між Ворсклою та Шахтарем в основний час – 6.10.

Прогноз букмекерів на Ворскла – Шахтар, що гірники виграють у компенсований час, оцінюють в 10.00, на полтавців дають 20.00. Шанси обох клубів перемогти після серії пенальті становлять 12.00.

Де дивитися Ворскла – Шахтар

Футбольні вболівальники можуть подивитися гру Ворскла – Шахтар у прямому ефірі на телеканалі ICTV2.

Трансляція буде доступна як клієнтам кабельного телебачення, так і користувачам онлайн-платформ із функцією ТБ. Коментаторами зустрічі стануть Денис Босянок і Роман Бебех.

Матч довірили обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з Віталієм Романовим із Дніпра. Йому допомагатимуть: Семен Шлончак (Черкаси) та Володимир Висоцький (Запоріжжя). Четвертий арбітр – Марина Стрілецька (Суми).

За VAR відповідатиме Олексій Деревінський (Хмельницький), якому асистуватиме Руслан Єрмоленко (Чернігів).

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