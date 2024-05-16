Список Реброва: кого викликано на матчі збірної України перед Євро-2024

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі перед фінальною частиною Євро-2024 у Німеччині.

У межах підготовки до турніру в синьо-жовтих заплановано три товариські матчі.

До основного списку збірної України увійшло 26 виконавців, ще шість – потрапили до резервного листа. Остаточну заявку збірної України на Євро-2024 буде оголошено 7 червня.

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Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія);

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія); Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир);

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир); Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія). Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Бренфорд, Англія).

Зазначимо, що вперше з вересня 2023 року виклик до збірної отримав Андрій Ярмоленко. Востаннє він грав у матчі проти Італії (1:2), у якому відзначився забитим м’ячем. Після цього він не викликався до табору збірної через травму.

Синьо-жовті розпочнуть підготовку до Євро-2024 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня зіграють товариський матч із Німеччиною. Також 7 червня у підопічних Реброва запланований спаринг у Варшаві проти команди Польщі, а 11 червня у Кишиневі – проти Молдови.

Джерело : УАФ

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