Усик – Ф’юрі: з’явилося відео з реакцією Джошуа на оголошенні результатів

Британський боксер Ентоні Джошуа вважає, що суддівське рішення за підсумками бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, коли українець здобув перемогу, було правильним.

Усик переміг Ф’юрі з рахунком 115-112, 113-114, 114-111 у саудівському Ріяді та став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі з 2000 року.

Реакція Джошуа на перемогу Усика

Реакцію британця зафіксував телеканал TNT Sports після фінального гонгу, і на запитання, хто, на його думку, переміг у бою, він одразу відповів: “Усик”.

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Cristiano Ronaldo, Eddie Hearn, and Anthony Joshua react to the #FuryUsyk score cards #RingOfFire pic.twitter.com/2SVvUdLjV0 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 19, 2024

Промоутер Джошуа Едді Гірн також розповів про реакцію боксера: Джошуа вважає, що переміг Усик.

— Він (Джошуа, Ред.) сказав: “Усик виграв легко”. Знову ж таки, оцінка – річ суб’єктивна. Я думав, що Ф’юрі боксував фантастично добре в перших шести раундах… Я думав, що Ф’юрі контролював ситуацію і мав фантастичний вигляд в сьомому, восьмому. Дев’ятий був очевидно масивним, як він вижив, я не знаю, – сказав Гірн, додавши, що Усик був неймовірним.

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC.

Після бою Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring. Другим став японець Наоя Іноуе, а трійку лідерів замкнув Теренс Кроуфорд із США.

Скриншот: TNT Sports

Джерело : Independent

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