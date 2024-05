Усик – Ф’юрі: з’явилося відео з реакцією Джошуа на оголошенні результатів

Британський боксер Ентоні Джошуа вважає, що суддівське рішення за підсумками бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, коли українець здобув перемогу, було правильним.

Усик переміг Ф’юрі з рахунком 115-112, 113-114, 114-111 у саудівському Ріяді та став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі з 2000 року.

Реакцію британця зафіксував телеканал TNT Sports після фінального гонгу, і на запитання, хто, на його думку, переміг у бою, він одразу відповів: “Усик”.

Cristiano Ronaldo, Eddie Hearn, and Anthony Joshua react to the #FuryUsyk score cards #RingOfFire pic.twitter.com/2SVvUdLjV0

