Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо

Президент Міжнародної боксерської федерації (IBF) Деріл Піплс розповів нюанси щодо чемпіонського поясу організації, яким володіє Олександр Усик та на який претендує хорват Філіп Хргович.

В інтерв’ю порталу BoxingScene він зазначив, що є чітке правило щодо обов’язкового захисту.

Чи відберуть в Усика пояс IBF

— Правило говорить, що не можна прописувати в контракті пункт, який гарантує тобі реванш, якщо це заважає обов’язковому захисту. Це не секрет серед промоутерів. Усі тією чи іншою мірою знають про наслідки таких пунктів. Ми вже проходили цей шлях раніше, – зауважив він.

Водночас, за його словами, Усику не обов’язково захищати свій титул проти переможця бою Філіп Хргович – Даніель Дюбуа.

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Він також сказав, що IBF не може розпорядитися чи обговорити будь-яку фінансову суму, необхідну для виплати ще одного відступного гонорару для хорвата.

— Якщо команда Усика попросить зробити виняток, його буде передано до ради директорів (IBF), і якщо рада його надасть, то, найімовірніше, будуть застосовані особливі умови, — сказав Піплс.

Раніше повідомлялося, що IBF забере в абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика свій чемпіонський пояс через прострочений обов’язковий бій проти претендента на цей титул Хрговича.

Нагадаємо, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він об’єднав титули WBA, WBO, IBF та WBC. Також відомо, що Тайсон Ф’юрі має намір провести бій-реванш після поразки у поєдинку з Усиком.

Джерело : Boxing Scene

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