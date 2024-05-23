Фінал Ліги чемпіонів-2024: коли, де відбудеться і все, що потрібно знати про матч

Ліга чемпіонів сезону-2023/24 завершиться фіналом на легендарному стадіоні Вемблі.

Це буде вже 69-й розіграш головного єврокубкового футбольного турніру Європи та 32-й з моменту переформатування його на Лігу чемпіонів УЄФА.

Фінал Ліги чемпіонів: коли відбудеться

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року у Лондоні (Велика Британія).

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Вирішальний матч запланований на легендарному стадіоні Вемблі.

Зазначимо, що Лондон увосьме у своїй історії прийме фінал турніру та втретє в епоху Ліги чемпіонів. Раніше там відбулися фінали у 2011 та 2013 роках.

Хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Першим фіналістом турніру стала дортмундська Боруссія, яка обіграла за сумою двох матчів французький Парі Сен-Жермен із загальним рахунком 2:0.

У вирішальному матчі джмелі зіграють із 14-разовим переможцем турніру – мадридським Реалом. У півфіналі підопічні Карло Анчелотті здолали мюнхенську Баварію після серії пенальті.

Скільки коштують квитки на фінал ЛЧ і де купити

Щоб придбати квиток на фінал Ліги чемпіонів, потрібно подати заявку на офіційному сайті УЄФА у розділі щодо квитків.

Вемблі вміщує 86 600 глядачів. УЄФА повідомив, що 60 тис. квитків розподілять рівномірно між уболівальниками Реала та Боруссії. Решта 26 600 – це зобов’язання перед спонсорами, топперсонами, представниками влади, персоналом.

Ціни на квитки на фінал Ліги чемпіонів-2024 стартують від €70 до €713 залежно від категорії:

Категорія 4: €70;

Категорія 3: €187;

Категорія 2: €503;

Категорія 1: €713.

Хто судитиме фінал ЛЧ

УЄФА призначив головним арбітром матчу Боруссія – Реал словенця Славко Вінчича. Цього сезону він працював на семи матчах Ліги чемпіонів, включно з першим чвертьфіналом між Боруссією і Атлетіко.

Для 44-річного рефері це буде другий фінал єврокубка: у 2021-му він судив фінал Ліги Європи у Севільї за участю Айнтрахта і Рейнджерс.

У фіналі на Вемблі йому асистуватимуть земляки: Томаж Кланчнік та Андраж Ковачич. Четвертим арбітром зустрічі призначено француза Франсуа Летесьє. Головним на VAR буде словенець Нейц Кайтазович, якому асистуватимуть Раде Обренович (Словенія) та Массіміліано Ірраті (Італія).

Що отримає переможець Ліги чемпіонів

Переможець турніру отримає Кубок чемпіонів вагою 7,5 кг. Також тріумфатор Ліги чемпіонів отримає право зіграти у Суперкубку УЄФА-2024 у Варшаві з переможцем Ліги Європи УЄФА-2024.

Цього року трофей Ліги Європи дістався італійській Аталанті, яка розгромила у фіналі німецький Баєр.

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