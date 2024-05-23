Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Усика відсторонили від боксу після бою з Ф’юрі: що відомо
Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками
Статті
Універсальні воїни: що відомо про морську піхоту України та її участь у війні з РФ
Графіки відключення світла 24 травня: у яких областях не буде електрики
Усик може залишитись абсолютним чемпіоном: в IBF відповіли, як це можливо
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Фінал Ліги чемпіонів-2024: коли, де відбудеться і все, що потрібно знати про матч

Вемблі стадіон
Фото: Depositphotos

Ліга чемпіонів сезону-2023/24 завершиться фіналом на легендарному стадіоні Вемблі.

Це буде вже 69-й розіграш головного єврокубкового футбольного турніру Європи та 32-й з моменту переформатування його на Лігу чемпіонів УЄФА.

Фінал Ліги чемпіонів: коли відбудеться

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року у Лондоні (Велика Британія).

Зараз дивляться

Вирішальний матч запланований на легендарному стадіоні Вемблі.

Зазначимо, що Лондон увосьме у своїй історії прийме фінал турніру та втретє в епоху Ліги чемпіонів. Раніше там відбулися фінали у 2011 та 2013 роках.

Хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Першим фіналістом турніру стала дортмундська Боруссія, яка обіграла за сумою двох матчів французький Парі Сен-Жермен із загальним рахунком 2:0.

У вирішальному матчі джмелі зіграють із 14-разовим переможцем турніру – мадридським Реалом. У півфіналі підопічні Карло Анчелотті здолали мюнхенську Баварію після серії пенальті.

Читайте також
Сповнений енергії! Ленні Кравіц стане хедлайнером шоу перед фіналом ЛЧ
Ленні Кравіц

Скільки коштують квитки на фінал ЛЧ і де купити

Щоб придбати квиток на фінал Ліги чемпіонів, потрібно подати заявку на офіційному сайті УЄФА у розділі щодо квитків.

Вемблі вміщує 86 600 глядачів. УЄФА повідомив, що 60 тис. квитків розподілять рівномірно між уболівальниками Реала та Боруссії. Решта 26 600 – це зобов’язання перед спонсорами, топперсонами, представниками влади, персоналом.

Ціни на квитки на фінал Ліги чемпіонів-2024 стартують від €70 до €713 залежно від категорії:

  • Категорія 4: €70;
  • Категорія 3: €187;
  • Категорія 2: €503;
  • Категорія 1: €713.

Хто судитиме фінал ЛЧ

УЄФА призначив головним арбітром матчу Боруссія – Реал словенця Славко Вінчича. Цього сезону він працював на семи матчах Ліги чемпіонів, включно з першим чвертьфіналом між Боруссією і Атлетіко.

Для 44-річного рефері це буде другий фінал єврокубка: у 2021-му він судив фінал Ліги Європи у Севільї за участю Айнтрахта і Рейнджерс.

У фіналі на Вемблі йому асистуватимуть земляки: Томаж Кланчнік та Андраж Ковачич. Четвертим арбітром зустрічі призначено француза Франсуа Летесьє. Головним на VAR буде словенець Нейц Кайтазович, якому асистуватимуть Раде Обренович (Словенія) та Массіміліано Ірраті (Італія).

Що отримає переможець Ліги чемпіонів

Переможець турніру отримає Кубок чемпіонів вагою 7,5 кг. Також тріумфатор Ліги чемпіонів отримає право зіграти у Суперкубку УЄФА-2024 у Варшаві з переможцем Ліги Європи УЄФА-2024.

Цього року трофей Ліги Європи дістався італійській Аталанті, яка розгромила у фіналі німецький Баєр.

Вемблі, Ліга чемпіонів, Стадіон, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ФК Рух у топрейтингу CIES Football Observatory. Григорій Козловський: Це результат системної роботи
Григорій Козловський – ФК Рух увійшов у ТОП-10 найстабільніших клубів світу CIES Football Observatory
Аталанта завдала Баєру першої поразки у сезоні і виграла Лігу Європи
Аталанта
Аталанта – Баєр: прогноз букмекерів і де дивитися фінал Ліги Європи
Баєр
Легенда Реала оголосив про завершення кар’єри футболіста після Євро-2024
Тоні Кроос
Без жінок, але з Ф’юрі та Роналду: рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів
Роналду, ЛеБрон, Мбаппе

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь