Цього разу без медалі: Світоліна програла на шляху до чвертьфіналу Олімпіади-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи в індивідуальному турнірі на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

На стадії 1/8 фіналу наша спортсменка поступилася у трьох сетах представниці Чехії Барборі Крейчиковій з рахунком 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

Світоліна завершила виступи на Олімпіаді-2024

Тенісистки провели на корті 2 години та 48 хвилин, за які українка зробила вісім ейсів, мала значно менше віннерів за суперницю (26:39), але припустилася менше невимушених помилок – 32:58.

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Еліна потужно розпочала першу партію та повела з рахунком 3:0. Однак втримати перевагу не вдалося – Крейчикова зрівняла завдяки двом брейкам. Згодом партія перейшла на тайбрейк, де перемогу здобула чешка.

Другий сет завершився перемогою Еліни. Після брейку у третьому геймі українка жодного разу не програла на своїй подачі, а згодом збільшила свою перевагу, взявши ще одну подачу суперниці.

Вирішальний сет українка розпочала впевнено та повела з брейком 2:1, але у четвертому геймі чешка взяла подачу українки та зрівняла. Наприкінці партії тенісистки знову обмінялися брейками. Але у десятому геймі Світоліна віддала свою подачу, чим вивела суперницю до наступного раунду.

Світоліна на старті Олімпіади обіграла японку Учіджиму, після чого здолала у вольовому стилі шосту ракетку світу Джессіку Пегулу.

Тож єдиною українкою, яка залишається в одиночному турнірі літніх Олімпійських ігор-2024, є Марта Костюк. Перша ракетка України в 1/8 фіналу зробила камбек проти сьомої ракетки світу Марії Саккарі.

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