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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Партизан – Динамо: де дивитися і прогноз букмекерів на матч-відповідь кваліфікації ЛЧ

Динамо Київ тренування
Фото: Динамо Київ

Київське Динамо проведе матч-відповідь проти сербського Партизана в межах другого туру у кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться 31 липня в Белграді на стадіоні Партизан.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Партизан – Динамо: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитами матчу Партизан – Динамо є підопічні Олександра Шовковського. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. Успіх сербського клубу оцінюють у 4.10. Нічийний результат зустрічі між Партизаном і Динамо у другому матчі – 3.95.

Зараз дивляться

На матч Партизан – Динамо прогнози букмекерів є й на те, як закінчиться матч. Зокрема, найбільші шанси має перемога Динамо в один м’яч – 4.05.

Де дивитися матч Партизан – Динамо

Футбольні вболівальники можуть подивитися гру Партизан – Динамо в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Також матч буде доступний на клубному каналі Динамо TV та на YouTube-каналі ФК Динамо Київ.

Матч довірили обслуговувати румунській бригаді арбітрів на чолі з Маріаном Барбу.

Йому допомагатимуть: Міхай Маріка та Імре Ласло Буксі. Четвертий арбітр – Себастіан Колтеску.

Нагадаємо, у першому матчі у Любліні Динамо розгромило Партизан з рахунком 6:2. Переможець протистояння зіграє у третьому турі проти шотландського Рейнджерса.

Динамо, Ліга чемпіонів, Партизан, Футбол
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