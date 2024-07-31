Серфінгіст із дошкою зависли у повітрі: на Олімпіаді зробили неймовірне фото – як вдався кадр

На тихоокеанському острові Таїті за 15 тис. км від Парижа відбуваються олімпійські змагання із серфінгу.

Там фотографом AFP Жеромом Бруйє було зроблено унікальний знімок – можливо, його охрестять найкращим фото всіх Олімпійських ігор-2024.

Неймовірний знімок у серфінгу на Олімпіаді-2024

У понеділок, 29 липня, бразильський серфер Габріель Медіна подарував глядачам один із найбільш пам’ятних образів Ігор-2024, святкуючи у повітрі свій олімпійський рекорд (9,9 бала).

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Фото виглядає так, ніби могло бути підфотошоплене. Але воно – справжнє. Британська газета The Guardian розповіла, як було зроблено знімок, який став вірусним у мережі.

Бразилець під час виринання з-під великої хвилі злетів у повітря та продемонстрував у польоті палець, який вказував на небо. Його дошка так само була у повітрі у горизонтальному положенні.

O vídeo com o salto do Medina que deu origem a foto que rodou o mundo. pic.twitter.com/eG4NvzdgqC — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) July 30, 2024

Фотограф Agence France-Presse Жером Бруйє сказав, що умови були ідеальними, а хвилі були вищими, ніж ми очікували. Він зробив фото, перебуваючи на борту човна неподалік, зафіксувавши сюрреалістичне зображення з такою точністю, що спочатку дехто запідозрив фотошоп або штучний інтелект.

— Отже, він (Медіна) в кінці хвилі, і я його не бачу, а потім він виринає, і я зробив чотири фотографії, і одна з них – ця. Фотографувати було не складно. Це було більше схоже на передбачення моменту і місця, де Габріель відштовхнеться від хвилі, – розповідає Бруйє.

Оскільки зображення автоматично надсилалися з камери до реакції, там не забарилася. Бруйє зізнався, що був трохи шокований. Він сказав, що коли під час шестихвилинної перерви після знімання перевірив телефон, то мав безліч сповіщень у соціальних мережах.

— Я зрозумів, що із цим знімком щось відбувається, і коли його поширили на ESPN, я подумав: Круто. Це дуже круто, гарний знімок, і багатьом людям він подобається. Це не зовсім фотографія серфінгу, тому вона привертає увагу більшої кількості людей, – додав фотограф.

За свій виступ Габріель Медіна отримав від суддів 9,90 бала з 10 можливих — це найвища оцінка в олімпійській історії серфінгу. У 1/8 фіналу він розгромив японця Каноа Ігарасі та вийшов у чвертьфінал. Щодо Медіни, то він є триразовим чемпіоном світу.

Фінальні змагання у серфінгу мали відбутися в ніч на 31 липня, але їх перенесли через погану погоду. Час проведення фінальних раундів повідомлять пізніше.

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