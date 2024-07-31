Укр Рус
Укр Рус
Популярні Статті
Сталеві вовки: що відомо про ССО та їхні операції під час повномасштабної війни
Інфографіка Терміново
Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Зеленський підписав закон про призупинення виплат за держборгом у разі потреби
Білодід прикро завершила виступи на Олімпіаді в 1/8 фіналу і не стримала сліз
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Серфінгіст із дошкою зависли у повітрі: на Олімпіаді зробили неймовірне фото – як вдався кадр

Габріель Медіна фото року у серфінгу
Фото: Getty Images

На тихоокеанському острові Таїті за 15 тис. км від Парижа відбуваються олімпійські змагання із серфінгу.

Там фотографом AFP Жеромом Бруйє було зроблено унікальний знімок – можливо, його охрестять найкращим фото всіх Олімпійських ігор-2024.

Неймовірний знімок у серфінгу на Олімпіаді-2024

У понеділок, 29 липня, бразильський серфер Габріель Медіна подарував глядачам один із найбільш пам’ятних образів Ігор-2024, святкуючи у повітрі свій олімпійський рекорд (9,9 бала).

Зараз дивляться

Фото виглядає так, ніби могло бути підфотошоплене. Але воно – справжнє. Британська газета The Guardian розповіла, як було зроблено знімок, який став вірусним у мережі.

Бразилець під час виринання з-під великої хвилі злетів у повітря та продемонстрував у польоті палець, який вказував на небо. Його дошка так само була у повітрі у горизонтальному положенні.

Фотограф Agence France-Presse Жером Бруйє сказав, що умови були ідеальними, а хвилі були вищими, ніж ми очікували. Він зробив фото, перебуваючи на борту човна неподалік, зафіксувавши сюрреалістичне зображення з такою точністю, що спочатку дехто запідозрив фотошоп або штучний інтелект.

— Отже, він (Медіна) в кінці хвилі, і я його не бачу, а потім він виринає, і я зробив чотири фотографії, і одна з них – ця. Фотографувати було не складно. Це було більше схоже на передбачення моменту і місця, де Габріель відштовхнеться від хвилі, – розповідає Бруйє.

Оскільки зображення автоматично надсилалися з камери до реакції, там не забарилася. Бруйє зізнався, що був трохи шокований. Він сказав, що коли під час шестихвилинної перерви після знімання перевірив телефон, то мав безліч сповіщень у соціальних мережах.

— Я зрозумів, що із цим знімком щось відбувається, і коли його поширили на ESPN, я подумав: Круто. Це дуже круто, гарний знімок, і багатьом людям він подобається. Це не зовсім фотографія серфінгу, тому вона привертає увагу більшої кількості людей, – додав фотограф.

За свій виступ Габріель Медіна отримав від суддів 9,90 бала з 10 можливих — це найвища оцінка в олімпійській історії серфінгу. У 1/8 фіналу він розгромив японця Каноа Ігарасі та вийшов у чвертьфінал. Щодо Медіни, то він є триразовим чемпіоном світу.

Фінальні змагання у серфінгу мали відбутися в ніч на 31 липня, але їх перенесли через погану погоду. Час проведення фінальних раундів повідомлять пізніше.

Читайте також
Олімпіада-2024: розклад змагань і коли виступатимуть українці
Олімпіада 2024 у Парижі

Олімпійські ігри, серфінг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Роблю все, що можу: Бухов, попри застуду, вийшов до півфіналу Олімпіади-2024
Владислав Бухов
Дзюдоїстка Литвиненко програла в 1/4 фіналу, але боротиметься за бронзу Олімпіади
Єлизавета Литвиненко
Літні Олімпійські ігри-2024: медалі та які місця посіли учасники
Олімпіада у Парижі
Емоції переповнюють: Сергій Куліш про срібну медаль Олімпійських ігор-2024
Сергій Куліш
Олімпіада-2024: Бухов вийшов до півфіналу на дистанції 50 метрів вільним стилем
Владислав Бухов

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь