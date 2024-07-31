Українки на останніх метрах втратили медаль в академічному веслуванні на ОІ-2024

Жіноча збірна України з академічного веслування виступила у фіналі Олімпійських ігор-2024 в жіночих парних четвірках.

Українки показали п’ятий результат, хоча третину дистанції йшли на другому або третьому місці.

Академічна гребля: результат українок у парній четвірці

У складі України виступили Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова, Катерина Дудченко.

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Головними суперницями українок у фіналі жіночих парних четвірок у боротьбі за медалі були чемпіонки Токіо-2020 з Китаю, а також спортсменки з Нідерландів та Великої Британії.

Перші 500 метрів українки подолали другими, поступаючись лише нідерландкам. На половині дистанції вони віддали другу позицію британкам.

Загалом майже третину дистанції українки йшли у медальній трійці. Втім на останніх метрах дистанції наші спортсменки не змогли втримати свою позицію, пропустивши вперед Німеччину та Швейцарію.

Олімпійськими чемпіонками у цій дисципліні стали британки, срібло у нідерландок, а бронза дісталася німецькій команді.

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