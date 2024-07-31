З маленьким олімпійцем: фехтувальниця з Єгипту виступила на Іграх вагітною

Єгипетська фехтувальниця Нада Хафез виступала на Олімпійських іграх-2024, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.

Про це 26-річна єгипетська фехтувальниця повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Нада Хафез виступила на Іграх-2024 на сьомому місяці

Хафез виступала у тій же дисципліні, що й Ольга Харлан. Йдеться про індивідуальні змагання у шаблі.

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Єгиптянка розпочала виступи зі своєї першої перемоги у кар’єрі на Олімпійських іграх-2024, здолавши американку Елізабет Тартаковскі — 15:13. Втім вже наступну дуель в 1/8 фіналу вона програла корейській шаблістці Джон Ха Йон (7:15).

— Те, що здається вам двома гравцями на п’єдесталі, насправді було трьома! Це була я, моя суперниця та моя маленька дитина, яка ще не з’явилася на світ! У нас із дитиною було чимало викликів, як фізичних, так і емоційних.

Американські гірки вагітності важкі самі по собі, але боротьба за баланс між життям і спортом була не менш напруженою, але воно того варте. Я пишу цей пост, щоб сказати, що мене переповнює гордість за те, що я пройшла до 16-го місця, – написала Хафез.

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Вона додала, що їй пощастило розділити довіру свого чоловіка та сім’ї та зуміти дійти так далеко. Хафез підкреслила, що ця конкретна Олімпіада була іншою: Тричі Олімпієць, але цього разу з маленьким олімпійцем!

Для єгиптянки ця Олімпіада стала третьою в кар’єрі. На Іграх у Ріо та Токіо їй не вдалося пройти далі першого матчу. Так результат у Парижі на олімпійському рівні є найкращим у її кар’єрі.

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