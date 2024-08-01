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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Дзюдоїстка Литвиненко програла в 1/4 фіналу, але боротиметься за бронзу Олімпіади

Єлизавета Литвиненко
Фото: Getty Images

Українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко програла у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі, але продовжить виступи у втішних поєдинках за бронзу.

20-річна українка поступилася у чвертьфіналі у вазі до 78 кг першій сіяній, італійці Алісі Белланді.

Литвиненко змагатиметься за бронзу

Литвиненко отримала три шидо (попередження) під час поєдинку із Белланді – останнє за пасивність та була по суті дискваліфікована.

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Втім, оскільки українка зазнала поразки в 1/4 фіналу, то потрапила у втішні сутички, де її суперницею буде китаянка Ма Чженчжао. Початок вечірньої сесії о 17.00.

На стадії 1/8 фіналу Єлизавета здолала представницю Косово Лоріану Куку одним вазарі.

Для Єлизавети Литвиненко це перші Олімпійські ігри у кар’єрі. У 2022 році вона виборола бронзу чемпіонату світу у Ташкенті.

Нагадаємо, раніше з Олімпійських ігор-2024 вибула Дар’я Білодід, яка у поєдинку у вазі до 57 кг поступилася японці Харуці Фунакубо. Наша спортсменка заробила три шидо і достроково програла бій.

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Дзюдо, Олімпійські ігри
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