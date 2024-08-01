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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Емоції переповнюють: Сергій Куліш про срібну медаль Олімпійських ігор-2024

Сергій Куліш
Фото: Getty Images

Срібний призер Олімпійських ігор-2024 зі стрільби з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів Сергій Куліш прокоментував завоювання медалі.

У фіналі українець з результатом 461.3 здобув олімпійське срібло, поступившись лише китайському спортсмену Ліу Юкуну (463,6).

Куліш прокоментував срібло Олімпіади-2024

— Зараз емоції переповнюють. Так завжди після якоїсь медалі, це завжди так. Навіть важко якось розповісти, які це емоції, бо вони зашкалюють, – сказав спортсмен на пресконференції.

За словами українського стрільця, втримувати концентрацію та цілити в десятку допоміг досвід.

Зараз дивляться

— Як вдалося тримати концентрацію? Це розмова з собою, це важко. У нас такий вид спорту – більш технічний та статичний. Але якось вдалося – це не вперше, тож досвід є, – зазначив Куліш.

Зазначимо, що Сергій Куліш став другим українським спортсменом, який виборов медаль на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Першою була Ольга Харлан, яка стала бронзовою призеркою в індивідуальній шаблі.

На Іграх у Токіо-2020 Куліш у цій дисципліні також боровся за медаль, але в одній зі спроб випадково влучив у мішень суперника та посів восьме місце.

Для українця це третя Олімпіада поспіль. У 2016 році у Ріо він також виборов срібло, але у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

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Джерело: Суспільне
Олімпійські ігри
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