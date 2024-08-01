Роблю все, що можу: Бухов, попри застуду, вийшов до півфіналу Олімпіади-2024

Український плавець Владислав Бухов, який вийшов до півфіналу змагань на дистанції 50 метрів вільним стилем на літніх Олімпійських іграх-2024, змагався із застудою.

Про це він розповів у коментарі Суспільному після запливу.

Бухов про заплив у кваліфікації на Олімпіаді-2024

Раніше про те, що більшість команди плавців захворіли після прибуття до Парижа, розповідав Олександр Желтяков, який не зумів подолати дві кваліфікації на дистанціях 100 та 200 метрів на спині. Тепер це підтвердив і Бухов.

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— Зараз я хворію, але треба виконувати свою роботу. Тож роблю все, що можу, – сказав спортсмен.

За словами 22-річного Бухова, на результат у кваліфікації вплинула також глибина басейну, яка, на його погляд, є недостатньою.

— Я десь так і думав, що закриється (кваліфікація, – Ред.) на 21.9 секунд. Не швидкий басейн? Він просто неглибокий, і тяга набагато менша. Коли ти гребеш, твій гребок відштовхується від дна і йде до тебе. А коли басейн глибокий, тоді це не так помітно, – зауважив Владислав.

Він додав, що не звертає увагу на статус чинного чемпіона світу: Просто плаваю та й все.

Нагадаємо, Владислав Бухов у лютому виграв золото на дистанції 50 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в катарській Досі. Він показав час 21,38 секунди.

Його золота медаль – історична для України, адже раніше наші співвітчизники ще не вигравали золота на цій дистанції на Мундіалях.

Джерело : Суспільне

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