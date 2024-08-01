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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський назвав напівсанкціями допуск росіян під нейтральним прапором до Олімпіади

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував допуск 15 росіян та 18 білорусів у нейтральному статусі до Олімпійських ігор-2024. Глава держави назвав їх напівсанкціями.

Про це він сказав в інтерв’ю французьким журналістам.

Зеленський про допуск росіян до Олімпіади-2024

— Іноді ми дивуємося, як після запровадження санкцій проти РФ, як вона заробляє гроші на енергетиці або як працюють деякі банки, хоча банківська система начебто була санкціонована.

Зараз дивляться

Як це працює, як Росія заробляє гроші і вкладає потім у війну. Це називається не санкції, а напівсанкції. Тому, я вдячний усім, хто не допустили офіційної участі олімпійської збірної Росії, але це теж напів санкції, – сказав президент.

Зеленський запитав, чим відрізняється КНДР від Білорусі. Він підкреслив, що Північна Корея, яка погрожує ядерною зброєю всьому світу, продає ракети та артилерійські снаряди Росії, і всі ці мільйони йдуть на вбивство українців.

За його словами, для того, щоби побороти будь-яку тиранію та авторитаризм, треба діяти дуже конкретно.

— Якщо ми запроваджуємо санкції — давайте їх запроваджувати. Якщо це напівсанкції, краще не гратися популізмом, — сказав Зеленський.

Президент додав, що для запровадження “напівсанкцій” від МОК щодо росіян було зроблено багато роботи.

— Подивіться на цей нейтральний прапор, що там? Хай будуть плями крові, і тоді нехай виступають, — сказав Зеленський.

Літні Олімпійські ігри у Парижі стартували 26 липня із церемонії відкриття та триватимуть до 11 серпня. У Франції розіграють загалом 329 комплектів нагород.

З розкладом змагань та календарем виступів українців на Олімпійських іграх-2024 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

Володимир Зеленський, Олімпійські ігри
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