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Спорт
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Юсуф Дікеч став сенсацією на Олімпійських іграх: що відомо про стрільця з Туреччини

Юсуф Дікеч: що відомо про турецького стрільця на Олімпіаді у Парижі
Фото: Getty Images

Юсуф Дікеч, 51-річний спортсмен із Туреччини, який виступив на Олімпіаді в Парижі 30 липня, після стрільби з пневматичної зброї з 10-метрової дистанції, став чи не найвідомішою фігурою Ігор цього сезону.

Його безтурботне положення тіла та відсутність екіпірування викликало у глядачів іронію, здивування та захоплення.

Юсуф Дікеч – що відомо про стрілка з Туреччини

Ймовірно, буденний підхід до такої серйозної справи як спортивна стрільба в Юсуфа Дікеча – результат професійної діяльності. Він — колишній турецький військовий.

Зараз дивляться

Юсуф Дікеч уже п’ять разів брав участь в Олімпійських іграх, представляючи Туреччину. Але саме зараз у Парижі йому вдалося завоювати свою першу медаль.

Напередодні доленосного виступу Дікеч відмовився від окулярів з антивідблиском, які зазвичай використовують учасники стрільби для кращого прицілювання, а також не став надягати антишумові навушники.

 

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Захоплені глядачі Олімпіади відзначають у соціальній мережі Х, що турок вийшов змагатися за олімпійську медаль так, ніби він гуляв у парку і зайшов у ярмарковий тир, щоб поцілити в мішень і отримати призову іграшку.

Після здобуття срібла, відповідаючи на захоплені запитання журналістів, Дікеч коротко пояснив: Мені не потрібне спеціальне спорядження. Я – вроджений стрілець.

На досягнутому другому місці він не має наміру зупинятися. Дікеч продовжить брати участь в Олімпійських іграх та планує завоювати золото.

Подібні амбіції не безпідставні: він уже двічі завойовував звання чемпіонів світу.

До цього на Олімпіаді Дікеч вперше виступив у 2008 році, де у стрільбі на 10 метрів із пневматичного пістолета зайняв 44 місце, а на дистанції 50 метрів – 22 місце.

На чемпіонаті Європи у 2013 році він завоював два особистих та одне командне золото, а також дві срібні медалі у командних турнірах.

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Олімпіада, Туреччина
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