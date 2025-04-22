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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на одну позицію після титулу у Руані

рейтинг WTA
Фото: Getty Images

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 21 квітня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, на другій сходинці йде полька Іга Cвьонтек, а замикає трійку лідерів американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають п’ять українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на 17-е місце після перемоги на турнірі у Руані.

Водночас Марта Костюк втратила відразу 11 позицій, оскільки не поїхала захищати очки за вихід у фінал у Штутгарті минулого року. Також на дев’ять сходинок опустилася Ангеліна Калініна.

  • 17. (18). Еліна Світоліна – 2 430 очок;
  • 36. (25). Марта Костюк – 1 481 очко;
  • 46. (46). Даяна Ястремська – 1 244 очки;
  • 74. (65). Ангеліна Калініна – 888 очок;
  • 99. (103). Юлія Стародубцева – 711 очок;
  • 147. (139). Дар’я Снігур – 502 очки;
  • 223. (216). Анастасія Соболєва – 325 очок;
  • 241. (239). Леся Цуренко – 300 очок.

Рейтинг WTA від 21 квітня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулася одна зміна. Американка Емма Наварро повернулася до першої десятки, посунувши з десятого місця казашку Олену Рибакіну.

  1. (1). Аріна Соболенко – 10 768 очок;
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща) – 7 383 очки;
  3. (3). Джессіка Пегула (США) – 6 208 очок;
  4. (4). Коко Гофф (США) – 6 073 очки;
  5. (5) Медісон Кіз (США) – 4 999 очок;
  6. (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 930 очок;
  7. (7) Мірра Андреєва – 4 781 очко;
  8. (8). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 193 очки;
  9. (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 821 очко;
  10. (11). Емма Наварро (США) – 3 797 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії 1000 WTA у Мадриді. В основу одиночних змагань заявлені три українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

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