Буковина – Динамо Київ: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Кубка України

Матч Буковина – Динамо Київ у півфіналі Кубка України з футболу визначить володаря путівки до фіналу турніру. Гра відбудеться 23 квітня на стадіоні Україна у Львові.

Початок матчу – о 16:00 за київським часом.

Матч Буковина – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже гру півфіналу Кубка України сезону-2024/25, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Буковина – Динамо Київ: де дивитися

Пряма трансляція матчу Буковина – Динамо Київ буде доступна безплатно на YouTube.

Гру 1/2 фіналу Кубка України будуть транслювати на каналі DIVISPORT.

Гру Буковина – Динамо обслуговуватиме бригада рефері на чолі з Максимом Козицьким. Йому асистуватимуть Віктор Матяш та Назарій Цмоканич. Резервним арбітром призначено Олександра Кальонова.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Буковина обіграла сумську Вікторію, а Динамо мінімально здолало Рух.

В іншому півфіналі Кубка України зустрінуться житомирське Полісся та донецький Шахтар. Гра відбудеться так само 23 квітня.

Фото: ФК Буковина, ФК Динамо

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.