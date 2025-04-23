ЧС-2025 з хокею у дивізіоні IA: розклад матчів України та де дивитися

Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні IA стартує у неділю, 27 квітня, та триватиме до 3 травня. Турнір приймає румунське місто Сфинту-Георге.

У ЧС-2025 у дивізіоні IA однією з учасниць є збірна України, яка минулого року виграла чемпіонат світу у дивізіоні IB та підвищилася у класі.

Суперниками збірної України з хокею на турнірі стануть п’ять команд: Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

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Факти ICTV пропонують розклад і результати матчів збірної України та її суперників на ЧС-2025 з хокею у Дивізіоні ІА. Також розповідаємо, хто транслюватиме матчі ЧС з хокею 2025 у дивізіоні IA.

ЧС-2025 з хокею в дивізіоні IA: календар та результати

27 квітня, неділя

13:30 Японія – Італія;

17:00 Україна – Велика Британія;

– Велика Британія; 20:30 Румунія – Польща;

28 квітня, понеділок

13:30 Італія – Україна;

17:00 Польща – Японія;

20:30 Велика Британія – Румунія;

30 квітня, середа

13:30 Велика Британія – Японія;

17:00 Польща – Італія;

20:30 Україна – Румунія;

1 травня, четвер

13:30 Італія – Велика Британія;

17:00 Польща – Україна;

20:30 Румунія – Японія;

3 травня, субота

13:30 Японія – Україна;

17:00 Італія – Румунія;

20:30 Велика Британія – Польща.

Де дивитися ЧС із хокею 2025 в дивізіоні IA

Усі матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA покаже Суспільне.

Трансляції ігор ЧС із хокею 2025 будуть доступні наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

За регламентом, дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат світу з хокею 2026 року, який відбудеться у Швейцарії. Саме на цьому ЧС грають найсильніші команди світу – Канада, США, Чехія, Швеція, Фінляндія.

Команда, яка фінішує на змаганнях останньою у турнірній таблиці опуститься у дивізіон IB.

Фото: Федерація хокею України

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