ЧС-2025 з хокею у дивізіоні IA: розклад матчів України та де дивитися
Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні IA стартує у неділю, 27 квітня, та триватиме до 3 травня. Турнір приймає румунське місто Сфинту-Георге.
У ЧС-2025 у дивізіоні IA однією з учасниць є збірна України, яка минулого року виграла чемпіонат світу у дивізіоні IB та підвищилася у класі.
Суперниками збірної України з хокею на турнірі стануть п’ять команд: Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.
Факти ICTV пропонують розклад і результати матчів збірної України та її суперників на ЧС-2025 з хокею у Дивізіоні ІА. Також розповідаємо, хто транслюватиме матчі ЧС з хокею 2025 у дивізіоні IA.
ЧС-2025 з хокею в дивізіоні IA: календар та результати
27 квітня, неділя
- 13:30 Японія – Італія;
- 17:00 Україна – Велика Британія;
- 20:30 Румунія – Польща;
28 квітня, понеділок
- 13:30 Італія – Україна;
- 17:00 Польща – Японія;
- 20:30 Велика Британія – Румунія;
30 квітня, середа
- 13:30 Велика Британія – Японія;
- 17:00 Польща – Італія;
- 20:30 Україна – Румунія;
1 травня, четвер
- 13:30 Італія – Велика Британія;
- 17:00 Польща – Україна;
- 20:30 Румунія – Японія;
3 травня, субота
- 13:30 Японія – Україна;
- 17:00 Італія – Румунія;
- 20:30 Велика Британія – Польща.
Де дивитися ЧС із хокею 2025 в дивізіоні IA
Усі матчі збірної України з хокею на ЧС-2025 у дивізіоні IA покаже Суспільне.
Трансляції ігор ЧС із хокею 2025 будуть доступні наживо на Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.
За регламентом, дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат світу з хокею 2026 року, який відбудеться у Швейцарії. Саме на цьому ЧС грають найсильніші команди світу – Канада, США, Чехія, Швеція, Фінляндія.
Команда, яка фінішує на змаганнях останньою у турнірній таблиці опуститься у дивізіон IB.
Фото: Федерація хокею України