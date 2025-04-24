Барселона – Реал Мадрид: де дивитися онлайн матч фіналу Кубка Іспанії

Матч Барселона – Реал Мадрид у фіналі Кубка Іспанії з футболу визначить володаря трофею змагань сезону-2024/25. Гра відбудеться 26 квітня на стадіоні Естадіо де Ла Картуха у Севільї.

Початок матчу – о 23:00 за київським часом.

Матч Барселона – Реал Мадрид, де дивитися в Україні та хто покаже Ель-Класіко у фіналі Кубка короля, розповідають Факти ICTV.

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Барселона – Реал Мадрид: де дивитися

Пряма трансляція матчу Барселона – Реал Мадрид буде доступна на платформі Megogo.

Трансляція фіналу Кубка Іспанії буде доступна на каналі Megogo Футбол Перший, а також в підрозділі Футбол в розділі Спорт.

Ель-Класіко онлайн можна буде подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

Матч Барселона – Реал Мадрид прокоментують Сергій Лук’яненко і Віталій Кравченко.

На фіналі Кубка Іспанії працюватиме бригада рефері на чолі з Рікардо де Бургосом. За систему VAR відповідатиме Пабло Гонсалес Фуертес.

Нагадаємо, Барселона вийшла до фіналу, обігравши Атлетіко, а Реал за сумою двох матчів здолав Реал Сосьєдад.

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