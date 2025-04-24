Барселона – Реал Мадрид: прогноз на матч фіналу Кубка Іспанії

У матчі між Барселоною та Реалом визначиться володар трофею Кубка Іспанії сезону-2024/25. Матч відбудеться у суботу, 26 квітня, на арені Естадіо де Ла Картуха у Севільї.

Початок матчу Барселона – Реал Мадрид – о 23:00 за київським часом.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Барселона – Реал Мадрид є підопічні Ганса-Дітера Фліка.

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Ставки на перемогу Барселони приймають з коефіцієнтом 2.21. Успіх Реала оцінюють в 3.15. Нічийний результат матчу Барселона – Реал Мадрид в основний час – 3.70.

Прогноз букмекерів на матч Барселона – Реал Мадрид також пропонує шанси на те, хто стане переможцем турніру. Так, ймовірність Барселони оцінюють у 1.67, а ось коефіцієнт на перемогу Реала трохи нижчий – 2.20.

В останніх двох очних матчах Барселона двічі здолала Реал із загальним рахунком 9:2.

Нагадаємо, мадридський Реал вийшов до фіналу, обігравши за сумою двох матчів Реал Сосьєдад. Барселона в 1/2 фіналу здолала інший клуб із Мадрида – Атлетіко.

Чинним переможцем Кубка короля є Атлетіко з Більбао, який не зумів захистити титул, завершивши виступи на стадії 1/8 фіналу. Баски програли Осасуні (2:3).

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