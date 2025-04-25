Бій Усик – Дюбуа перенесли: коли відбудеться поєдинок за титул абсолютного чемпіона

Бій-реванш українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа за титул чемпіона світу в суперважкій вазі перенесли на тиждень пізніше – на 19 липня. Дійство відбудеться на лондонському стадіоні Wembley (Вемблі).

Про це пише видання The Ring.

Бій Усик – Дюбуа

Так, спочатку боксери мали зустрітися на ринзі 12 липня, в той же день, що і шоу Ring Magazine за участю Едгара Берланга – Хамза Шираза та Шакура Стівенсона – Вільяма Зепеди в Нью-Йорку.

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Олександр Усик, боксер № 1 у ваговій категорії за версією The Ring, переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді під час їхньої зустрічі у серпні 2023 року у польському Вроцлаві. Згодом виникли суперечки після того, як у п’ятому раунді лондонець Дюбуа завдав удару нижче пояса, який, як він стверджував, був легальним ударом по корпусу.

Після бою Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф’юрі минулого року в Ер-Ріяді і закріпив за собою звання найсильнішого важковаговика свого покоління.

Так, у травні 2024 року у 9-му раунді Усик поклав Ф’юрі на підлогу шквалом з 14 ударів без відповіді. Ця перемога принесла Усику беззаперечне чемпіонство в суперважкій вазі, але воно було недовгим, оскільки згодом українець відмовився від титулу IBF, щоб вийти на бій-реванш з Ф’юрі.

IBF, яка зобов’язала Усика провести захист проти Дюбуа, підняла його з тимчасового володаря титулу до визнаного чемпіона.

Британський боксер Дюбуа здобув найбільшу перемогу в своїй кар’єрі, нокаутувавши у вересні на стадіоні у Лондоні колишнього об’єднаного чемпіона Ентоні Джошуа у п’ятому раунді.

Щоб Дюбуа міг викликати Усика на бій-реванш, він мав зустрітися з Джозефом Паркером у лютому в Ер-Ріяді, але той захворів і бій скасували.

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