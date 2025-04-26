Третя поразка поспіль: Джокович вилетів з турніру Madrid Open

Із грунтового турніру АТР 1000 у Мадриді, Іспанія, вилетів іменитий сербський тенісист Новак Джокович (АТР 5) .

Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що у 1/32 фіналу серб у двох сетах зазнав поразки від італійця Маттео Арнальді (АТР 44) за 1 годину і 42 хвилини.

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Грунтовий турнір АТР 1000 у Мадриді

Рахунок наступний:

Маттео Арнальді (Італія) – Новак Джокович (Сербія) [4] – 6:3, 6:4

Це була перша зустріч суперників.

Арнальді в третьому колі зіграє проти Даміра Джумхура (Боснія і Герцеговина, ATP 63).

Нагадаємо, що Джокович програв третій матч поспіль. Перед цим це сталося 31 березня, тоді він поступився у фіналі змагань у Маямі, а 9 квітня вилетів із Мастерса в Монте-Карло у першому ж матчі.

Маттео став першим гравцем поза топ-30 рейтингу АТР, який переміг Новака у Мадриді. Для Арнальді це друга перемога над представником першої п’ятірки рейтингу.

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