Світоліна вперше в карʼєрі вийшла у чвертьфінал WTA 1000 у Мадриді
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла десятий матч поспіль і вперше вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000.
Як повідомляють іноземні видання, поєдинок мав відбутися днем раніше, 28 квітня, але його перенесли через масові відключення електроенергії в Іспанії.
Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000
Матч Еліни Світоліної проти Марії Саккарі закінчився перемогою української тенісистки у двох сетах (6:3, 6:4). Поєдинок загалом тривав 1 годину та 38 хвилин.
Як зазначається, під час матчу Світоліна двічі подала навиліт, допустила подвійну помилку та реалізувала п’ять із восьми брейкпойнтів.
Журналісти підрахували, що це вже десята поспіль перемога у двох сетах для українки.
Еліна Світоліна вперше в карʼєрі зіграє у чвертьфіналі мадридського WTA 1000. Її суперницями стануть Моюка Утідзіма або Катерина Александрова.