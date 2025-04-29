Світоліна вперше в карʼєрі вийшла у чвертьфінал WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла десятий матч поспіль і вперше вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000.

Як повідомляють іноземні видання, поєдинок мав відбутися днем раніше, 28 квітня, але його перенесли через масові відключення електроенергії в Іспанії.

Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000

Матч Еліни Світоліної проти Марії Саккарі закінчився перемогою української тенісистки у двох сетах (6:3, 6:4). Поєдинок загалом тривав 1 годину та 38 хвилин.

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Як зазначається, під час матчу Світоліна двічі подала навиліт, допустила подвійну помилку та реалізувала п’ять із восьми брейкпойнтів.

Журналісти підрахували, що це вже десята поспіль перемога у двох сетах для українки.

Еліна Світоліна вперше в карʼєрі зіграє у чвертьфіналі мадридського WTA 1000. Її суперницями стануть Моюка Утідзіма або Катерина Александрова.

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