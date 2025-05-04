Рома з голом Довбика обіграла Фіорентину та піднялася у зону Ліги чемпіонів

Римська Рома обіграла Фіорентину у матчі 35 туру Серії А. Матч Рома – Фіорентина відбувся на Стадіо Олімпіко та завершився перемогою господарів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок футболіст збірної України Артем Довбик.

Рома – Фіорентина: гол Довбика

Українець Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 77 хвилин, після чого його замінив Стефан Ель-Шаараві.

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У першому таймі команди за рівного володіння м’ячем завдали по три удари у площину воріт. Лише у римлян одна зі спроб увінчалася успіхом.

У компенсований час до першого тайму Артем Довбик замкнув ударом головою у падінні передачу від Ельдора Шомуродова. Таким чином українець відкрив рахунок у грі проти Фіорентини.

У другому таймі гості мали значну перевагу у володінні м’ячем (30%:70%), але мали не так багато спроб біля воріт господарів.

Хорошу нагоду мав Роландо Мандрагора, але голкіпер римлян Міле Свілар зреагував на його удар. Ще один хороший сейв воротар Роми видав після удару Мойзе Кіна.

Рома – Фіорентина – 1:0

Голи: Довбик, 45+5

Завдяки перемозі над Фіорентиною Рома піднялася на четверту сходинку, маючи в активі 63 очки. Фіорентина йде восьмою із 59 балами.

У наступному турі Рома зіграє проти Аталанти 12 травня, а Фіорентина зустрінеться із Венецією.

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