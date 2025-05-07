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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Футболіст збірної України Маліновський достроково завершив сезон: що відомо

Руслан Маліновський
Фото: УАФ

Футболіст збірної України та італійського Дженоа Руслан Маліновський достроково завершив сезон-2024/25.

Про це повідомило видання Il Secolo XIX.

Маліновський достроково завершив сезон

32-річний Маліновський пропустив більшу частину сезону-2024/25 через травму коліна, отриману у вересні 2024 року у матчі з Венецією.

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У березні він повернувся на поле після тривалої паузи, але був змушений зробити ще одну операцію.

Саме через операційне втручання український півзахисник більше не зіграє у поточному сезоні.

Зазначається, що ця операція не пов’язана з новою травмою і є запланованою, щоб ліквідувати наслідки попереднього ушкодження.

У сезоні-2024/25 Маліновський взяв участь у десяти матчах у складі Дженоа у всіх турнірах. У його активі три результативні передачі.

Після 35 турів чемпіонату Італії грифони йдуть на 13-му місці у турнірній таблиці, маючи 39 очок в активі.

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Дженоа, Збірна України, Руслан Маліновський, Футбол
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