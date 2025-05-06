Інтер обіграв Барселону та став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Інтер обіграв Барселону у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 та став першим фіналістом головного футбольного єврокубка.
Матч Інтер – Барселона відбувся на Сан-Сіро та завершився перемогою нерадзуррі з рахунком 4:3 після овертайму. За підсумками двох матчів 7:6 на користь команди з Мілана.
Інтер – Барселона: як минув матч
Рахунок у матчі відкрив Лаутаро Мартінес, переправивши у середині першого тайму м’яч у порожні ворота Барселони.
У компенсований арбітром час до першої 45-ти хвилинки рахунок нерадзуррі подвоїв Хакан Чалханоглу, який реалізував пенальті.
У другому таймі каталонцям вдалося відновити паритет у рахунку за перші 15 хвилин. Спершу Ерік Гарсія в дотик відправив м’яча у сітку воріт господарів, а на 60-й хвилині Дані Ольмо встановив рахунок 2:2.
Наприкінці другого тайму Рафінья переправив м’яч у дальній кут воріт Янна Зоммера, але поки фанати блаугранас вже планували свої квитки на фінал Ліги чемпіонів у Мюнхен, Франческо Ачербі перевів гру на овертайм. Для 37-річного італійця це перший гол у єврокубках за його кар’єру.
Фінальну крапку у матчі поставив на 99-й хвилині Давіде Фраттезі, вивівши Інтер до фіналу Ліги чемпіонів.
Інтер — Барселона: відеоогляд матчу
Інтер — Барселона – 4:3 (7:6)
- Інтер: Зоммер, Бісек (Дарміан, 71), Ачербі, Бастоні, Дюмфріс (Де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелінський, 79), Мхітарян (Фраттезі, 79), Дімарко (Карлос Аугусто, 55), Тюрам, Мартінес (Таремі, 71).
- Барселона: Щенсний, Мартін, Кубарсі (Гаві, 106), Мартінес (Араухо, 76), Гарсія (Форт, 98), де Йонг, Педрі (Віктор, 106), Ямаль, Ольмо (Лопес, 83), Рафінья, Торрес (Левандовскі, 90+1).
- Голи: Мартінес, 21 Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3 Фраттезі, 99 — Гарсія, 54 Ольмо, 60 Рафінья, 87
Таким чином, Інтер вдруге за три сезони вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У сезоні-2022/2023 підопічні Сімоне Індзагі також дійшли до фіналу турніру, де поступилися англійському Манчестер Сіті (0:1).
Суперник Інтера у фіналі Ліги чемпіонів визначиться 7 травня у матчі ПСЖ – Арсенал.
З результатами усіх матчів плейоф Ліги чемпіонів поточного сезону ви можете ознайомитися за цим посиланням.