Інтер обіграв Барселону та став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Інтер обіграв Барселону у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 та став першим фіналістом головного футбольного єврокубка.

Матч Інтер – Барселона відбувся на Сан-Сіро та завершився перемогою нерадзуррі з рахунком 4:3 після овертайму. За підсумками двох матчів 7:6 на користь команди з Мілана.

Інтер – Барселона: як минув матч

Рахунок у матчі відкрив Лаутаро Мартінес, переправивши у середині першого тайму м’яч у порожні ворота Барселони.

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У компенсований арбітром час до першої 45-ти хвилинки рахунок нерадзуррі подвоїв Хакан Чалханоглу, який реалізував пенальті.

У другому таймі каталонцям вдалося відновити паритет у рахунку за перші 15 хвилин. Спершу Ерік Гарсія в дотик відправив м’яча у сітку воріт господарів, а на 60-й хвилині Дані Ольмо встановив рахунок 2:2.

Наприкінці другого тайму Рафінья переправив м’яч у дальній кут воріт Янна Зоммера, але поки фанати блаугранас вже планували свої квитки на фінал Ліги чемпіонів у Мюнхен, Франческо Ачербі перевів гру на овертайм. Для 37-річного італійця це перший гол у єврокубках за його кар’єру.

Фінальну крапку у матчі поставив на 99-й хвилині Давіде Фраттезі, вивівши Інтер до фіналу Ліги чемпіонів.

Інтер — Барселона: відеоогляд матчу

Інтер — Барселона – 4:3 (7:6)

Інтер: Зоммер, Бісек (Дарміан, 71), Ачербі, Бастоні, Дюмфріс (Де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелінський, 79), Мхітарян (Фраттезі, 79), Дімарко (Карлос Аугусто, 55), Тюрам, Мартінес (Таремі, 71).

Зоммер, Бісек (Дарміан, 71), Ачербі, Бастоні, Дюмфріс (Де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелінський, 79), Мхітарян (Фраттезі, 79), Дімарко (Карлос Аугусто, 55), Тюрам, Мартінес (Таремі, 71). Барселона: Щенсний, Мартін, Кубарсі (Гаві, 106), Мартінес (Араухо, 76), Гарсія (Форт, 98), де Йонг, Педрі (Віктор, 106), Ямаль, Ольмо (Лопес, 83), Рафінья, Торрес (Левандовскі, 90+1).

Щенсний, Мартін, Кубарсі (Гаві, 106), Мартінес (Араухо, 76), Гарсія (Форт, 98), де Йонг, Педрі (Віктор, 106), Ямаль, Ольмо (Лопес, 83), Рафінья, Торрес (Левандовскі, 90+1). Голи: Мартінес, 21 Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачербі, 90+3 Фраттезі, 99 — Гарсія, 54 Ольмо, 60 Рафінья, 87

Таким чином, Інтер вдруге за три сезони вийшов у фінал Ліги чемпіонів. У сезоні-2022/2023 підопічні Сімоне Індзагі також дійшли до фіналу турніру, де поступилися англійському Манчестер Сіті (0:1).

Суперник Інтера у фіналі Ліги чемпіонів визначиться 7 травня у матчі ПСЖ – Арсенал.

З результатами усіх матчів плейоф Ліги чемпіонів поточного сезону ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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