Почалося в Австралії: тенісистка Костюк розповіла про власні забобони

Друга ракетка України Марта Костюк, яка цього тижня виступить на тисячнику у Римі, зізналася, що має певну звичку після проведення жеребкування на турнірах.

Про це вона розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Break Point.

Костюк про забобони перед стартом змагань

У тенісистки поцікавилися щодо її своєрідного ритуалу після жеребкування сітки, адже вона до останнього не хоче знати, хто її наступна суперниця.

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Костюк розповіла, коли виникла ця звичка та чому вона продовжує так робити.

— Це почалося в Австралії минулого року. До цього я завжди дивилася сітку, завжди прораховувала: хто може бути у мене в четвертому колі, у півфіналі, у фіналі – та де завгодно. Але тоді все сталося випадково.

Коли вийшло жеребкування, я просто подумала: А чому б не спробувати не дивитися? І запитала у Сандри (тренерки, – Ред.): Як моя сітка? Вона відповіла: Нормальна, все ок. Я сказала: Я не хочу знати, – розповіла тенісистка.

За словами Костюк, це дає змогу не зациклюватися на суперниці і не тренуватися під конкретного гравця у першому колі. Марта зізналася, що це їй реально допомогло зосередитися на собі і гарно провести турнір в Австралії.

— Відтоді ми просто продовжили цю практику. Звісно, були турніри, коли я випадково бачила сітку, або мені хтось говорив, або я сама дивилася – ну, буває. Іноді батьки можуть сказати телефоном: О, ти граєш із нею! Ну, як тобі? А я у відповідь: Я не знаю, з ким я граю. Навіщо ти мені сказав? – зізналася Костюк.

Вона додала, що якщо хтось назве їй ім’я її наступної суперниці, то вона “не влаштовує драму та загалом намагається не занурюватися у це”.

Зазначимо, що на турнірі WTA 1000 у Римі Марта Костюк стартує з першого кола, де її суперницею буде представниця Філіппін Александра Еала.

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